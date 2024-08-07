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Партнерство у відновленні людей не менш цінне для України, ніж підтримка нашої оборони – Олена Зеленська під час зустрічі з конгресменами США

8 серпня 2024 року - 16:24

Партнерство у відновленні людей не менш цінне для України, ніж підтримка нашої оборони – Олена Зеленська під час зустрічі з конгресменами США

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Києві з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Дружина Президента подякувала за підтримку України з боку США із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Під час зустрічі обговорили ментальне здоров’я українців, зокрема вплив війни на нього.

«Стійкість і сила боротися потребує внутрішніх ресурсів, передусім ментальних. Це невидимий двигун, від якості роботи якого залежать процеси й на рівні окремого людського життя, і на рівні країни. Зараз відновлення та збереження ментального здоров’я українців є пріоритетом державної адженди, а також активною зоною співпраці з міжнародними партнерами», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла про реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку вона ініціювала два роки тому.

«Жодна система ментального здоров’я у світі не стикалася з викликом подібного масштабу та складності. А отже, готового рішення для імплементації немає. Наші фахівці синтезують українське рішення з найкращого досвіду інших країн. За цей час уже відбулися навчальні візити у США, Бельгію, Польщу, Австралію, Велику Британію, Данію, заплановано візит у Канаду», – зазначила Олена Зеленська.

Результатами цих візитів є вже втілені проєкти: навчання методу «рівний – рівному», побудова мережі координації, впровадження методик нейро- та біофідбеку, трансформація вищої медичної освіти, створення центрів для дітей та підлітків.

Дружина Президента висловила сподівання на співпрацю зі США в цьому напрямі.

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