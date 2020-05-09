Перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям – Президент

До кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, укладуть угоди з Національною службою здоров’я щодо доплат лікарям за квітень. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нині укладено майже 80% угод. Повністю уклали угоди екстрені медичні допомоги.

«З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої», – зазначив Володимир Зеленський.

Також на нараді обговорили подальше дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину. Карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. На це вказує не лише статистика поширення вірусу в інших країнах, а й рівень смертності, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великій Британії – 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.

«Ці цифри вкотре доводять, що Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи та великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало», – наголосив Володимир Зеленський.