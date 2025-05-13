Перша леді України провела відеорозмову з першою леді Белізу

Перша леді України Олена Зеленська провела відеорозмову з першою леді Белізу Россаною Брісеньо.

Олена Зеленська подякувала за послідовну підтримку України з боку Белізу, участь Россани Брісеньо в самітах перших леді та джентльменів і спільну організацію заходу «Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м’якої сили», що відбувся на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, перша леді Белізу є учасницею спорідненої організації – Spouses of CARICOM Leaders Action Network (SCLAN), спільноти подружжів лідерів країн Карибського басейну.

«Наші організації єднають спільні цінності, і найперша – бажання безпеки та добробуту – побутового, медичного, освітнього – для людей наших країн», – зазначила Олена Зеленська.

Цьогоріч SCLAN висловила бажання підтримати запропонований Самітом перших леді та джентльменів новий спільний захід на полях Генеральної Асамблеї ООН. Саме це стало головною темою обговорення під час розмови.

«У 2025-му Генеральна Асамблея ООН відзначає 80-річчя, тож маємо нагоду продемонструвати єдність перших леді та джентльменів із різних регіонів, об’єднаних спільною метою. Адже за роки російського вторгнення в Україну ми з колегами відчули, що наша м’яка сила здатна рятувати життя», – сказала дружина Президента України.

Олена Зеленська запросила Россану Брісеньо взяти участь у п’ятому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві восени.

«Кожна учасниця й кожен учасник саміту додають йому свого унікального досвіду, експертності, ідей, які разом перетворюємо на допомогу», – наголосила перша леді України.