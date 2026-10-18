Перша леді взяла участь в Українському жіночому конгресі

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в Українському жіночому конгресі. Це національний майданчик, який формує адженду жіночого лідерства та гендерної політики для державних органів, місцевих громад, приватного й громадського секторів, медіаспільноти, а також залучає міжнародні жіночі та правозахисні організації, лідерок і лідерів думок до просування принципів рівності в українському суспільстві.

Цьогоріч захід відбувся вже вдесяте й зібрав понад 45 українських та іноземних спікерів і спікерок на семи дискусійних платформах.

«Що таке 10 років для рівності прав в Україні? Ось лише декілька прикладів. Десять років тому жінки започатковували близько 44,8% нових бізнесів. Нині майже 60% нових бізнесів засновують жінки, а понад 34% усіх компаній жінки очолюють. Десять років тому домашнє насильство часто вважали приватною справою родини. Нині Стамбульську конвенцію ратифіковано. Десять років тому чоловік у відпустці для догляду за дитиною був для суспільства дивиною чи винятком. Нині закон дає матері й батькові рівні права на таку відпустку», – зазначила перша леді.

Дружина Президента наголосила, що всі ці зрушення не з’явилися самі собою. За цим – велика робота, зокрема, самих жінок і громадських платформ, таких як Український жіночий конгрес.

«Але багато змін у нашому суспільстві стали й вимушеними. Потреба оборонятися від нападника додала жінкам обов’язків і викликів. Жінки взяли й продовжують брати на себе нові ключові ролі – у ЗСУ, важкій промисловості, логістиці, агросекторі. Просто тому, що інакше країна та економіка не вистояли б», – сказала Олена Зеленська.

Окремо перша леді відзначила важливість теми цьогорічного конгресу – «Від винятків до нових стандартів».

«Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину. Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики – без упереджень і стереотипів», – зазначила Олена Зеленська.