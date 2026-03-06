Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ – звернення Президента
Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ – звернення Президента

6 березня 2026 року - 17:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Перша леді зустрілася із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен

6 березня 2026 року - 20:26

Президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині

6 березня 2026 року - 19:33

Президент зустрівся з командирами 11-го й 19-го армійських корпусів і всіма комбригами та відзначив воїнів із цих підрозділів державними нагородами

6 березня 2026 року - 19:14

Президент зустрівся з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ

6 березня 2026 року - 18:49

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

6 березня 2026 року - 14:54

Перейти до всіх галерей

Перша леді зустрілася із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен

6 березня 2026 року - 20:26

Перша леді зустрілася із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Дружина Президента подякувала колишньому очільнику Українського представництва Фонду Муніру Мамедзаде та ЮНІСЕФ за надійну співпрацю. Олена Зеленська висловила сподівання, що взаємодія збережеться на тому ж самому рівні.

Перша леді зазначила, що Україна разом із ЮНІСЕФ ведуть багато гуманітарних ініціатив.

Це, зокрема, реформа системи шкільного харчування. Разом із ЮНІСЕФ був створений національний портал реформи – «Знаїмо», онлайн-курс «Основи здорового харчування для учнів 1–4 класів», комунікаційні кампанії: «Головне – що всередині» та «Обирай тру, а не фейк», інтерактивний проєкт «ГраЇмо»

«Бачимо, як поступово змінюється суспільне ставлення до здорового харчування – у бік свідомого споживання», – наголосила Олена Зеленська.

Також реалізується Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?». За підтримки ЮНІСЕФ створені комунікаційні кампанії, проведене масштабне дослідження «Mind Frames», яке допомогло краще зрозуміти психологічний стан українців, розроблений державний стандарт соціальної послуги «Життєстійкість» та масштабована програма mhGAP для сімейних лікарів.

Співпрацюємо за напрямкоми національної стратегії з безбарʼєрності, зокрема підтримка національних комунікаційних кампаній з соціальних змін та створення мережі амбасадорів з безбарʼєрності в різних регіонах України.

ЮНІСЕФ також надає експертну допомогу Саміту перших леді та джентльменів та співпрацює з Фундацією Олени Зеленської. Завдяки цьому великі прийомні родини мають підтримку у проєкту «Від будинку до домівки».

«Вдячні ЮНІСЕФ за продовження співпраці для кращого сьогодення і безпечного майбутнього наших дітей», – підсумувала Олена Зеленська.

 

Версія для друку