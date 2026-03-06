Перша леді зустрілася із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася із новопризначеною головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Дружина Президента подякувала колишньому очільнику Українського представництва Фонду Муніру Мамедзаде та ЮНІСЕФ за надійну співпрацю. Олена Зеленська висловила сподівання, що взаємодія збережеться на тому ж самому рівні.

Перша леді зазначила, що Україна разом із ЮНІСЕФ ведуть багато гуманітарних ініціатив.

Це, зокрема, реформа системи шкільного харчування. Разом із ЮНІСЕФ був створений національний портал реформи – «Знаїмо», онлайн-курс «Основи здорового харчування для учнів 1–4 класів», комунікаційні кампанії: «Головне – що всередині» та «Обирай тру, а не фейк», інтерактивний проєкт «ГраЇмо»

«Бачимо, як поступово змінюється суспільне ставлення до здорового харчування – у бік свідомого споживання», – наголосила Олена Зеленська.

Також реалізується Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?». За підтримки ЮНІСЕФ створені комунікаційні кампанії, проведене масштабне дослідження «Mind Frames», яке допомогло краще зрозуміти психологічний стан українців, розроблений державний стандарт соціальної послуги «Життєстійкість» та масштабована програма mhGAP для сімейних лікарів.

Співпрацюємо за напрямкоми національної стратегії з безбарʼєрності, зокрема підтримка національних комунікаційних кампаній з соціальних змін та створення мережі амбасадорів з безбарʼєрності в різних регіонах України.

ЮНІСЕФ також надає експертну допомогу Саміту перших леді та джентльменів та співпрацює з Фундацією Олени Зеленської. Завдяки цьому великі прийомні родини мають підтримку у проєкту «Від будинку до домівки».

«Вдячні ЮНІСЕФ за продовження співпраці для кращого сьогодення і безпечного майбутнього наших дітей», – підсумувала Олена Зеленська.