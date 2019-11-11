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Під час реформи «Укрзалізниці» інтереси колективу обов’язково будуть враховані – Юлія Ковалів

14 листопада 2019 року - 20:18

Під час реформи «Укрзалізниці» інтереси колективу обов’язково будуть враховані – Юлія Ковалів

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів обговорила з представниками Міністерства інфраструктури, АТ «Укрзалізниця», профспілки залізничників і транспортних будівельників України актуальні проблеми реформи залізничної галузі в державі. Вона наголосила, що наразі «Укрзалізниця» є однією з найбільших державних компаній та одним із найважливіших стратегічних активів у країні.

«Ми бачимо, що залізниця і весь залізничний транспорт є одним із локомотивів для зростання економіки», – сказала заступник керівника Офісу Президента.

Юлія Ковалів зазначила, що інтереси працівників «Укрзалізниці» обов’язково враховуватимуться під час реформування компанії.

«Представників профспілок обов’язково включатимуть в обговорення плану реструктуризації залізниці, щоб максимально врахувати інтереси колективу «Укрзалізниці», – запевнила вона.

Заступник керівника Офісу наголосила на необхідності вести діалог з профспілками щодо подальшої долі конкретних об’єктів із числа непрофільних активів компанії під час їхньої можливої приватизації.

Учасники зустрічі домовилися про включення представників галузевої профспілки до робочої групи, яка займається напрацюванням узгодженої версії законопроекту про залізничний транспорт України.

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