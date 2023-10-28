Під час третьої зустрічі радників на Мальті запропоновано створити міжнародну коаліцію держав для повернення депортованих Росією українських дітей

Під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Таку ініціативу під час зустрічі на Мальті озвучила делегація Канади, і її підтримали багато країн – учасниць заходу. Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули миру Президента Зеленського «Повернення військовополонених і депортованих осіб».

Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA Глави Української держави.

Пропозиція щодо міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації Української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій.

Російська Федерація продовжує свою неспровоковану брутальну війну проти України. Масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою РФ.

Крім того, нині в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців, які потребують допомоги. Росія не надає доступу міжнародним організаціям, як-от ООН і МКЧХ, для моніторингу умов їх утримання.