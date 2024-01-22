Під патронатом Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту стартував конкурс грантів на створення програм подвійних дипломів з університетами Великої Британії

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Міністерства освіти і науки України та Cormack Consultancy Group спільно з Mosaik Education оголошують конкурс із загальним бюджетом 770 тис фунтів стерлінгів.

Гранти будуть надані в розмірі 80 тис. фунтів стерлінгів для створення магістерської програми подвійних дипломів між українським і британським університетами в межах ініціативи Twinning.

Програми подвійних дипломів між українськими та британськими вишами вперше були започатковані в Україні 2023 року. Тоді шість пар закладів вищої освіти відчинили свої двері для магістрів, які, навчаючись в Україні та завершивши курс, одночасно здобудуть два дипломи – українського і британського зразка. Цього року кількість університетів і таких програм буде розширено.

Випускники програми отримають необхідні компетенції для відновлення української економіки та пріоритетних напрямків відбудови держави в найближчі роки. Крім того, тісна взаємодія, необхідна для розробки програми подвійних дипломів, сприяє зміцненню потенціалу українських університетів, підвищує конкурентоспроможність та сприяє підвищенню якості викладання вітчизняних вишів.

«Після першого року запуску програм подвійних дипломів ми бачимо високий рівень зацікавленості в ініціативі як зі сторони українських ЗВО, так і зі сторони студентів. Зараз на програмах навчається 112 студентів. І їх кількість повинна збільшуватися: з одного боку, українські студенти здобувають вищу освіту міжнародного рівня та набувають актуальної для сучасного світу компетенції, залишаючись в Україні. А з іншого – наші університети отримують винятковий досвід співпраці з лідерами британської вищої освіти та розвивають міжнародні зв’язки, що в перспективі дозволить залучати до навчання на спільні програми іноземних студентів», – зазначила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Глави держави з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Заявки приймаються до 23:00 17 лютого 2024 року. Повідомлення про результати будуть надіслані переможцям конкурсу до 1 березня цього року. Орієнтовно програма завершиться не пізніше як 30 вересня 2026-го.

Конкурсний добір проводять: Mosaik Education, The XTX Markets, Universities UK International, Cormack Consultancy Group (Велика Британія); Міністерство освіти і науки України та Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.