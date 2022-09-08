План санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора повинен посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористом – Андрій Єрмак

Відбулося чергове засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол. Група традиційно зустрічається у форматі відеоконференції.

Андрій Єрмак подякував членам групи за продуктивну роботу тривалістю п’ять місяців і привітав їх із досягненням вагомого результату – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні цього року.

«Дуже вам дякую за всі зусилля, яких ви докладали з моменту початку нашої роботи в березні. Це просто неймовірно, і це дуже цінує наш Президент і весь український народ. Я впевнений, що ви всі можете пишатися результатами роботи нашої санкційної групи», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави запропонував членам групи Єрмака-Макфола нові ідеї для обговорення. Насамперед ідеться про документ щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму. Він наголосив на тому, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що Росія є терористичною державою. Також цього вимагає український народ.

Іще одним важливим питанням, як зазначив Андрій Єрмак, є заборона на отримання віз російськими громадянами. Він зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції.

«Росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу. Ви можете собі уявити, щоб російські жінки телефонували своїм чоловікам і казали вбивати й ґвалтувати українців? Це реальні переговори, перехоплені нашою розвідкою. А потім ці ж російські «жінки» просто приїжджають до Європи полежати на пляжах і походити до музеїв. Це абсолютно неправильно», – переконаний керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак звернув увагу на те, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти РФ. Зокрема цими днями було застосовано санкції до понад 600 осіб, які належать до керівної верхівки Росії. Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Керівник Офісу Глави держави також запропонував продовжити вдалу практику спілкування членів Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії з парламентарями різних країн.

Учасники засідання відзначили прогрес у роботі з документами та наголосили на тому, що санкційний тиск на Росію має лише посилюватися.

Вони обговорили необхідність запровадження санкцій у галузі атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії. Також ішлося про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що суттєво зменшить надходження до бюджету РФ і вплине на її нафтовидобувну галузь.