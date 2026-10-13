Посилення ППО та забезпечення фінансової стійкості: Володимир Зеленський провів зустріч із Метте Фредеріксен

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери детально обговорили загрози російської ескалації, зокрема проти української енергетики.

«Очевидно, що Росія сприйняла сигнали щодо послаблення санкцій як зелене світло далі воювати проти житлових будинків, підстанцій, будь-якої іншої інфраструктури, що підтримує нормальне життя. Зараз максимально важливо всім у Європі мобілізуватися, щоб напередодні зими додати захисту від цього жорстокого терору», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що основний пріоритет України – протиповітряна оборона, насамперед антибалістика та все, що допомагає перехоплювати реактивні «шахеди».

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен говорили також про те, як Данія може допомогти з фінансовою підтримкою стійкості України. Домовилися, що команди продовжать роботу на своєму рівні.

Президент подякував Прем’єр-міністерці за те, що Україна завжди може розраховувати на Данію.