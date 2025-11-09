Повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні є санкції України. Росія продовжує війну, у відповідь на це має бути наш сильний з партнерами тиск – такий, щоб це було відчутно для Росії – щоб були у них втрати, щоб політично це відчувалось. У сьогоднішніх указах по санкціях політичні персони – російські урядовці, які працюють на окупацію, пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються «нормалізувати» війну та «нормалізувати» окупацію, також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного, хто працює на російську машину війни. Багато було вже намагань у Росії брехати світу про те, що відбувається. Багато було намагань зірвати процеси зі Сполученими Штатами Америки, з Європою. На все – своя реакція, свої санкції. Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже й двадцятий пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету, і пропонуємо додати у 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей – проти цього має бути дійсно глобальний тиск, і, звісно, повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву. І це дуже важливо. Кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти з інших країн, конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніша, і це відповідальність зокрема МЗС України. Будуть найближчими тижнями нові наші перемовини заради більшої підтримки енергетики передусім – конкретних рішень, необхідного фінансування та потрібного нам обладнання. Є країни, які вже нам допомагають – зокрема це держави Північної Європи, – і ми готуємо домовленості також із країнами Південної Європи. І дуже важлива – з політичної точки зору – саме така географічно збалансована підтримка українців, підтримка нашої держави в Європі. Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби – всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень.

Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах.

Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України – вони завжди оперативні. І саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади, від уряду до областей і громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах. Максимальна оперативність та допомога людям. За роботу цими тижнями дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині: Євгеній Лучко, Олег Коркішко, Володимир Мартиненко, Володимир Пиріг, Олександр Коляка. Я дякую вам та всім вашим колегам! Також ДСНС України в Харківській області: Юрій Подтикан, Володимир Підгорний, Дмитро Горін, Олексій Чаплигін, Володимир Федота. Дякую! Дякую кожному, хто працює заради нашої держави, дякую всім, хто допомагає, і кожному, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе. Дякую всім.

Слава Україні!