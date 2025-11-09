Президент подякував рятувальникам, які ліквідовували наслідки російських обстрілів цими тижнями

Президент України Володимир Зеленський відзначив рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів цими тижнями. Про це Глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби – всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив працівників Головного управління ДСНС України на Полтавщині: пожежного-рятувальника 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Євгенія Лучка, начальника 21-ї державної пожежно-рятувальної частини Олега Коркішка, заступника начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації Володимира Мартиненка, командира відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Володимира Пирога й начальника караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександра Коляку.

Також Глава держави висловив подяку працівникам Головного управління ДСНС України в Харківській області: пожежному-рятувальнику 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрію Подтикану, начальнику караулу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Володимиру Підгорному, водію 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитру Горіну, заступнику начальника Головного управління Олексію Чаплигіну і старшому пожежному-рятувальнику 58-ї державної пожежно-рятувальної частини Володимиру Федоті.

«Дякую кожному, хто працює заради нашої держави, дякую всім, хто допомагає, і кожному, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе», – резюмував Володимир Зеленський.