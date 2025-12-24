Президент провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави привітав Його Всесвятість із Різдвом Христовим і подякував за щире вітання для українців, підтримку захисту життя та дипломатичних зусиль.

Володимир Зеленський зазначив, що навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла своїх жорстоких ударів по Україні, енергетиці та українцях. У багатьох містах і селах діють графіки відключень світла.

Президент наголосив: сьогодні вдень російські війська знову бʼють по містах українського Сходу. В Чернігові фактично в час розмови з Його Всесвятістю надавали допомогу пораненим унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок.

«На жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, не вірять у Бога. Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості. Будемо протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває», – зазначив Глава держави.

Президент подякував Його Всесвятості за готовність і надалі допомагати всім мирним зусиллям.