Перша леді України підсумувала результати впровадження проєктів із безбарʼєрності

Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки реалізації проєктів із безбарʼєрності, які впроваджують міністерства у співпраці з громадськістю та міжнародними партнерами в межах її ініціативи «Без бар’єрів» та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору.

Загалом їх уже 25, із них 11 з’явилися саме цього року.

«Безбар’єрність – це коли ти можеш навчатися в будь-якому віці, працювати, пересуватися. Можеш отримувати інформацію й послуги, бути частиною громади, реалізуватися. Безбар’єрність потрібна всім нам, незалежно від того, у якому віці, стані ми саме зараз. Бо життя буває різним навіть протягом одного-єдиного дня. І якщо в будь-який момент, на будь-якому своєму шляху ми не зустрічаємо перешкод, а зустрічаємо лише можливості, людяність і допомогу – це і є справжня відсутність бар’єрів», – зазначила дружина Президента.

«Розвиток системи реабілітаційної допомоги» – флагманський проєкт Міністерства охорони здоров'я: працює вже 358 стаціонарних і 505 амбулаторних закладів, 12 тис. фахівців із реабілітації (у вісім разів більше, ніж у 2022 році).

«Активні парки: локації безбар’єрного дозвілля (адаптивний спорт)» – флагманський проєкт Міністерства молоді та спорту: у 18 областях і Києві працюють загалом 200 адаптивних клубів, які відвідали понад 85 тис. людей.

«Безбар’єрний доступ до правової інформації для національних меншин» – флагманський проєкт Міністерства юстиції. Доступні консультації на платформі WikiLegalAid. Готують переклади правових матеріалів кримськотатарською мовою.

«Безбар’єрні автошколи» – флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ. Їх уже сім: у Київській області (с. Віта-Поштова), Дніпрі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Кам’янці-Подільському та Вінниці.

«Реалізація безбар’єрної стратегії в МЗС» – цифрова трансформація консульських сервісів через систему «е-Консул».

«Формула гідного повернення до цивільного життя» – флагманський проєкт Міністерства у справах ветеранів: діє 11 просторів турботи в закладах охорони здоров’я. Більш ніж 2 тис. фахівців із супроводу надали понад 500 тис. консультацій.

«Розвиток спорту для ветеранів» – проєкт Міністерства у справах ветеранів. Уже 124 тис. людей взяли участь у спортивних подіях. Відбулося 45 всеукраїнських змагань, 10 навчально-тренувальних зборів та понад 160 регіональних спортивних подій.

«Вдосконалення системи забезпечення допоміжними засобами реабілітації» – флагманський проєкт Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Працює близько 130 підприємств, понад 70 із яких виготовляють протези та ортези. Цього року понад 100 тис. українців отримали майже 400 тис. допоміжних засобів реабілітації.

«Підтримане проживання» – флагманський проєкт Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Діють 14 будинків для асистованого проживання людей з інвалідністю у п’яти регіонах.

«Раннє втручання» – флагманський проєкт Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Працюють 105 команд раннього втручання у 23 регіонах. Лише за 10 місяців цього року вони допомогли понад 2,7 тис. дітей віком до чотирьох років – тим, хто має порушення розвитку або ризик їх виникнення.

«Покращення доступності волевиявлення для людей з інвалідністю» – флагманський проєкт Центральної виборчої комісії. Забезпечено інформаційну доступність: виборчі плакати й відомості з бюлетенів перекладають українською жестовою мовою, а QR-коди ведуть до аудіоформатів і цифрових текстів, доступних для людей із порушенням зору.

«Спеціалізована жіноча військова форма» – флагманський проєкт Міністерства оборони. Потребу в одязі для військовослужбовиць закрито на 100 %: передали 30 тис. комплектів адаптованих польових костюмів, 50 тис. топів і понад 50 тис. одиниць білизни.

«Послуги для поранених (Пакунок пораненого)» – флагманський проєкт Міністерства оборони. Міністерство завершило закупівлю та постачання понад 450 тис. одиниць адаптивного одягу.

«Центри відновлення та здоров’я військових» – флагманський проєкт Міністерства оборони, спрямований на створення сучасної та фізично безбар’єрної мережі реабілітаційних центрів для військовослужбовців і ветеранів. Цьогоріч відбувся комплексний аудит госпітальної мережі Міноборони щодо безбар’єрності.

Також, за словами першої леді, фізичну безбарʼєрність реалізує Міністерство розвитку громад та територій (проєкти «Оновлення ДБН і європейські стандарти», «Безбар’єрне відновлення», «Рух без бар’єрів»). Протяжність безбарʼєрних маршрутів у 15 пілотних містах сягає вже 77 км.

Інформаційну – просувають «Доступність екстрених служб та сервісних послуг» (МВС), «Культура без бар’єрів» (безперешкодний доступ до закладів культури) та «Інформація без бар’єрів» (навчання посадовців безбарʼєрної комунікації» (Мінкульт).

Освітню – забезпечують проєкти «Освітня безбар’єрність: відкриваючи нові горизонти», «Публічне управління без бар’єрів» (НАДС) та «Освіта для всіх» (Міносвіти) – у інклюзивних класах навчаються майже 50 тис. дітей. Окремий напрям – Школа Супергероїв: мережу освітніх центрів у лікарнях розширено до 23 у 20 регіонах. Їх облаштуванням займається, зокрема, Фундація Олени Зеленської.

Цифрову безбар’єрність розвиває «Безбар’єрний ЦНАП» (Мінцифри) – вони працюють уже в 14 громадах.

Економічну безбар’єрність реалізує проєкт «Безбар’єрність на ринку праці» (Мінекономіки): понад 2,9 тис. роботодавців отримали державні компенсації за облаштування безбар’єрних робочих місць для людей з інвалідністю.