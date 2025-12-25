Володимир Зеленський провів розмову зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками команди Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

З української сторони участь у розмові також узяли: секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило, радник кабінету Президента України Офісу Президента Олександр Бевз.

Глава держави подякував американським партнерам за конструктивну та інтенсивну роботу й за їхні добрі слова та привітання українців із Різдвом. Володимир Зеленський також попросив американську команду переказати привітання з Різдвом Президенту США Дональду Трампу та всій його родині.

Президент наголосив, що українська команда працює в цілодобовому режимі, щоб наблизити закінчення цієї війни, зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними.

Сторони обговорили деякі суттєві деталі роботи, і є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Є суттєвий прогрес у роботі над документами, зокрема з питань гарантій безпеки та економічного процвітання.

«Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у США, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюся, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – зазначив Володимир Зеленський.

Також домовилися, що сьогодні очільник української делегації Рустем Умєров проведе ще одну розмову зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.