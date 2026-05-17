Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв геноциду Кримськотатарського народу

У День пам'яті жертв геноциду Кримськотатарського народу Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська встановили лампадки до Меморіалу пам’яті жертв геноциду Кримськотатарського народу у сквері Миру в Києві.

«Сьогодні ми згадуємо та вшановуємо пам'ять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади – депортації Кримськотатарського народу. Депортації, яка стала актом очевидного геноциду проти Кримськотатарського народу. Тисяча дев’ятсот сорок четвертий рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ, коли малих і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край», – зазначив Володимир Зеленський.

Пам’ять кожного й кожної, кого вбила ця депортація, вшанували хвилиною мовчання.

Президент наголосив, що не можна забути й пробачити цього злочину, тим паче коли Росія розпочала нову війну проти України саме з Криму.

«Ми не забуваємо про наших людей, про тих, хто чинив і чинить спротив у Криму, про тих, кого росіяни захопили та утримують. Усі кримські в'язні Росії мають бути звільнені з полону. Ми працюємо по кожному прізвищу, по кожній долі. Нікого не залишимо ворогу», – акцентував Глава держави.

Лідер Кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що для цього корінного народу України депортація та геноцид стали частиною історичної пам'яті та ідентичності.

«Саме ця пам'ять надихала покоління кримських татар на боротьбу з комуністичним режимом, за повернення на батьківщину та відновлення своїх прав. Саме ця пам'ять спонукала практично весь Кримськотатарський народ на чолі з Меджлісом у лютому 2014 року відкрито виступити проти окупації Криму правонаступниками, ідейними спадкоємцями тоталітарного радянського режиму, а згодом прийняти на себе основний удар репресивної машини окупаційної влади», – сказав він.

Наприкінці церемонії муфтій Духовного управління Криму Айдер Рустемов виголосив молитву в пам'ять про жертв геноциду Кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар розпочалася о 3-й годині ранку 18 травня 1944 року й завершилася 20 травня. Менш ніж за дві доби радянська влада виселила весь корінний народ Криму з півострова. Дванадцятого листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання депортації Кримськотатарського народу 1944 року геноцидом та встановила 18 травня днем пам'яті жертв цього злочину.