Президент: Наші канали ми не закривали, ми закрили чужі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України накладені санкції на телеканали, які фінансуються з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.

«Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні», – зазначив Глава держави на прес-брифінгу під час робочої поїздки на Донбас у відповідь на питання, чи закриватимуть телеканал «НАШ».

На уточнення, чи підпише Президент закон про колаборантів, ініційований фракцією партії «Європейська Солідарність», якщо він буде проголосований у парламенті, Володимир Зеленський відповів: «У цієї партії була можливість закрити канали, які фінансуються грошима з тимчасово окупованої території і з Російської Федерації, ще у 2018 році. Вони цього не зробили. Тому, мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є тільки потугами, бо будь-який лідер повинен робити серйозні кроки, а не просто говорити».