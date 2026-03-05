Президент:

Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента
Розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів – звернення Президента

5 березня 2026 року - 20:10

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

5 березня 2026 року - 20:16

Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам
Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам

4 березня 2026 року - 17:58

Президент обговорив з Еміром Катару захист життів від багатолітнього насильства іранського режиму

3 березня 2026 року - 19:20

Президент обговорив з Еміром Катару захист життів від багатолітнього насильства іранського режиму

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Обговорили, як розгортається ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна солідарна з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства.

Лідери обмінялися оцінками перспектив і домовилися, що команди контактуватимуть для того, щоб визначити, як разом дати більше захисту людям.

