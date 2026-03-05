Президент обговорив з Еміром Катару захист життів від багатолітнього насильства іранського режиму

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Обговорили, як розгортається ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна солідарна з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства.

Лідери обмінялися оцінками перспектив і домовилися, що команди контактуватимуть для того, щоб визначити, як разом дати більше захисту людям.