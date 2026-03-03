Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обмінялися оцінками щодо деяких найбільш важливих питань між Україною та Євросоюзом, а також обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент наголосив, що зараз важливо всім у Європі дуже предметно координуватися.

Глава держави та Президентка Єврокомісії домовилися щодо подальших спільних кроків і рішень.