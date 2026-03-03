Президент:

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента
3 березня 2026 року - 19:47

3 березня 2026 року - 20:53

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента

3 березня 2026 року - 19:44

Президент обговорив з Еміром Катару захист життів від багатолітнього насильства іранського режиму

3 березня 2026 року - 19:20

РНБО затвердила плани енергетичної стійкості регіонів України

3 березня 2026 року - 17:03

Участь Президента України в іфтарі
Участь Президента України в іфтарі

2 березня 2026 року - 21:25

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки 

3 березня 2026 року - 20:53

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обмінялися оцінками щодо деяких найбільш важливих питань між Україною та Євросоюзом, а також обговорили виклики, які є через події на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент наголосив, що зараз важливо всім у Європі дуже предметно координуватися. 

Глава держави та Президентка Єврокомісії домовилися щодо подальших спільних кроків і рішень.

