Президент під час круглого столу на Волині: Будемо знаходити різні підходи, щоб передавати землю місцевим громадам

Перебуваючи з робочою поїздкою у Волинській області, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у круглому столі з представниками об’єднаних територіальних громад регіону.

Учасники обговорили особливості передачі земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність відповідно до Указу Президента «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», що має пришвидшити земельну реформу.

Володимир Зеленський наголосив, що всі технічні процедури щодо передачі землі необхідно завершити до кінця цього року.

Глава держави зазначив, що наразі вдасться передати громадам трохи більше двох мільйонів гектарів земель, адже ще п'ять мільйонів були вкрадені з державної власності в попередні роки, поки діяв мораторій на продаж землі. Тому Президент звернувся до представників ОТГ з проханням надавати правоохоронцям інформацію щодо відомих їм випадків незаконного виведення земель з держвласності.

«Ми повинні всі ці землі відстоювати. Вони були державними – треба їх повертати й віддавати громадам. Громади повинні довіряти державі – ми зацікавлені, щоб такий ресурс, який може поповнювати місцевий бюджет, дійсно використовували. І ці гроші від оренди землі витрачати на школи, садочки, інфраструктуру та дороги», – сказав Президент.

За словами голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка, Кабінет Міністрів уже підготував проект розпорядження з процедурою передачі сільгоспземель місцевим громадам. Уряд може ухвалити документ уже наступного тижня.

«Всі без винятку громади отримають землю, яка була вкрадена в органів місцевого самоврядування з 2002 року, коли право розпоряджатися землею передали на райдержадміністрації, а потім на Держгеокадастр. Тепер ви стаєте повноцінними господарями. І це – вже ваша земля», – сказав Роман Лещенко.

Під час обговорення перспектив передачі у комунальну власність земель інших видів призначення – лісового та водного фондів – Володимир Зеленський розповів, що відповідний законопроект уже внесений до Верховної Ради.

Окремо учасники зустрічі обговорили можливості залучення інвестицій як важливого чинника розвитку громад.

Глава держави заявив, що для центральної влади важлива розбудова місцевих доріг паралельно з державними, оскільки це допоможе розвитку як внутрішнього, так і іноземного туризму.

«Ми будемо знаходити різні підходи для того, щоб максимально передавати все громадам. Це в принципі філософія й моя, і всіх наших хлопців та дівчат, які працюють поруч», – наголосив Володимир Зеленський.