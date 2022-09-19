Президент під час відеозустрічі з керівництвом Goldman Sachs: Підтримайте економіку України зараз, і ви виграєте в майбутньому

В той час як Україна демонструє стійкість на полі бою в боротьбі з російським агресором, представники світового бізнесу мають проявляти стійкість у підтримці української економіки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі відеоконференції з членами комітету з управління однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs.

Глава держави наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українці продемонстрували єдність у суспільстві та стійкість на полі бою. Державні інституції України також вистояли – не припиняли роботу Національний банк, фінансова сфера, виплачувалися заробітні плати, пенсії, проводилися інші розрахунки тощо.

Як зауважив Володимир Зеленський, завдяки реформам, що відбувалися в нашій країні до війни, Україна змогла відбити масштабні кібератаки РФ, а цифрові державні послуги залишилися доступними для всіх громадян.

За словами Президента, демонструючи цю стійкість партнерам, українська влада закликає підтримувати економіку нашої держави, інвестувати та створювати нові робочі місця.

«Ми справжні партнери, і тому ми й від вас хочемо стійкості. Бізнес, який був на території України до повномасштабного вторгнення, ми просимо залишатися й далі інвестувати», – сказав Президент.

«Підтримайте нас зараз – нам це дуже потрібно. Підтримайте нашу економіку зараз, і ви виграєте в майбутньому», – закликав Глава держави.

За його словами, попри те, що інвестиції під час війни ризиковані, після перемоги України інвестори виграють, адже українці отримають сильну мотивацію до відбудови країни.

«Якщо ви підтримуєте нашу економіку сьогодні, завтра Україна буде вам дуже вдячна, і ви точно це відчуватимете», – додав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що світ потужніший за будь-яку державу-агресора, коли він об’єднується.

«І ми це показали. Ми показали, що коли світ об’єднаний, допомагає нам зброєю, допомагає нам фінансами, ми можемо протистояти будь-якій колоніальній державі», – наголосив він.

Володимир Зеленський акцентував на важливості збереження єдності у Європі, зокрема напередодні зимового періоду.

Глава держави нагадав, що Росія спровокувала у світі енергетичну кризу задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, а під час війни створила продовольчу кризу, заблокувавши експорт харчів через українські порти на Чорному морі. Але саме завдяки єдності світової спільноти питання зернового експорту вдалося розв’язати.

«Ми об’єдналися, ми тиснули та зробили продовольчий коридор. Багато країн Африки, Азії, а також Європи отримали від нас агропродукцію. Ось що зробив світ, коли він об’єднався й тиснув», – констатував Президент.

Тому, за його словами, зараз важливо, щоб світова спільнота не піддавалася на енергетичний шантаж Російської Федерації, зберігала та посилювала санкційний тиск, зокрема на енергоресурси РФ.

Глава держави наголосив: якщо піддатися на шантаж Росії та зробити ситуативні поступки, це не убезпечить від виникнення подібних ситуацій у майбутньому. Навпаки – Росія намагатиметься диктувати свої умови щоразу, коли їй щось не подобатиметься.

«Сьогодні Європейський Союз, деякі держави розв’язують не питання допомоги Україні чи питання енергетичної кризи цієї зими – вони вирішують питання своєї спроможності в майбутньому, незалежності своїх дітей, впливу будь-якого суб’єкта ззовні на свою територіальну цілісність», – переконаний Володимир Зеленський.

Він також акцентував, що недотримання окремими країнами санкційних заходів, запроваджених щодо РФ, може спонукати російське керівництво до посилення шантажу та нарощування ескалації. Тож, за його словами, важливим є визнання Росії країною – спонсором тероризму.

Президент зазначив, що санкційний тиск впливає на Росію, зокрема на її економіку, ВВП, але пересічні російські громадяни поки що майже не відчувають дії стратегічних обмежень.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб вони це відчували. Тоді вони зрозуміють ціну цієї війни, розв’язаної їхнім лідером. Тоді вся спільнота всередині Росії почне тиснути на свою владу. І це також справедливо, бо не може бути так, що цю війну відчуває будь-хто у світі, передусім Україна, але точно не відчуває Росія. Так не може бути. Ціна війни повинна бути відчутною», – резюмував Глава держави.