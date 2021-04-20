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Звернення Президента України щодо безпекової ситуації в державі
Звернення Президента України щодо безпекової ситуації в державі

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Президент підписав закон щодо звільнення учнів загальноосвітніх закладів від проходження ДПА у 2021 році

26 квітня 2021 року - 16:16

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня поточного року.

Через пандемію коронавірусної хвороби, з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі.

Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Згідно з документом, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

При цьому учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Всі етапи ЗНО цьогоріч відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.

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