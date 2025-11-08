Президент привітав воїнів Десантно-штурмових військ ЗСУ з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

У День Десантно-штурмових військ ЗСУ, який відтепер Україна відзначатиме щороку саме 8 листопада, Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із професійним святом, відзначив їх державними нагородами та вручив командирам підрозділів бойові прапори й стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Глава держави подякував воїнам ДШВ за службу й наголосив, що українські десантники беруть участь в усіх найбільш важливих боях та операціях.

«Зараз багато в чому саме на силі наших ДШВ тримається Покровський напрямок, проводиться наша Добропільська операція, тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція стала можливою теж багато в чому завдяки силі наших десантників», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що разом з іншими складовими Сил безпеки і оборони десантники забезпечують важливі досягнення в боях і без здобутків ДШВ неможливо уявити сильні результати для всієї України.

«Кожен підрозділ українських Десантно-штурмових військ – це наша гордість, і це наша незалежність. Саме завдяки таким воїнам, як ви і ваші побратими, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є і завжди буде на землі – незалежна і здатна захистити себе», – сказав Глава держави.

Присутні вшанували пам’ять усіх воїнів, які загинули в боях заради України, хвилиною мовчання.

Президент вручив чотирьом Героям України ордени «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

Командир 148-ї окремої артилерійської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ полковник Олег Змислий. Цього року підрозділи під командуванням Олега Змислого в боях на Донеччині та Запоріжжі знищили понад 1600 окупантів, майже 80 ворожих гармат, три РСЗВ, 8 танків, 14 БпЛА, 9 пунктів управління, понад 25 автомобілів, мототехніку, бронемашини та пошкодили більш ніж 240 гармат, 13 мінометів, дві РСЗВ, 11 танків, бронемашини й бронетранспортери. Олег Змислий керує групою ІТ-фахівців, яка автоматизує різноманітні процеси в бригаді.

Підполковник Костянтин Ревуцький. Під час боїв на Донеччині знищив майже 50 окупантів, ворожий БТР і дві БМП. На Курщині його підрозділи фактично знищили 9-й мотострілецький батальйон ворога, а також 45 окупантів, 5 одиниць бронетехніки та два автомобілі. У Сумській області підрозділи під командуванням Костянтина Ревуцького знищили понад 200 окупантів, понад 30 одиниць ворожої техніки та майже 40 БпЛА.

Солдат В’ячеслав Ткаченко. Виконує бойові завдання поблизу Білогорівки на Луганщині, бере участь у штурмових та стабілізаційних діях. У травні долучився до знищення БМП і 18 окупантів під час семигодинного ворожого наступу. Згодом особисто провів розвідку вогневих позицій окупантів, захопив радіостанцію і знищив трьох піхотинців у ближньому бою. У липні відзначився численними оборонними діями, зокрема знищив ворожу БМП з гранатомета та евакуював трьох побратимів під обстрілами.

Молодший сержант Дмитро Шавалдін. З жовтня 2022 року виконує бойові завдання на Донеччині. З лютого 2025-го очолює відділення ударних БпЛА. Особисто проводив розвідку, керував ударами та прикривав евакуації побратимів поблизу Розливу, Олексіївки, Багатиря та Горіхового. Знищив чотири БМП, БТР, три бронетягача з боєкомплектом, десяток мінометних і вогневих позицій ворога та близько 80 окупантів.

Глава держави також відзначив воїнів «Хрестом бойових заслуг». Нагороду отримали:

Майор Руслан Білобров. Командир батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Підрозділ під його командуванням виконав десятки успішних бойових завдань на Покровському напрямку. Влітку цього року Руслан Білобров керував успішними штурмами в районі Троїцького: вдалося знищити близько 60 окупантів і вибити ворога із займаних позицій. У вересні в районі Мирнограда з підлеглими відбив контратаку росіян, знищивши 22 загарбників.

Удруге відзнакою «Хрест бойових заслуг» – «Срібною дубовою гілкою» – відзначений командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади полковник Едуард Колодій. Він став другим українським воїном, який нагороджений «Хрестом бойових заслуг» двічі. Наприкінці серпня – на початку вересня організовував успішне відбиття атак на Донеччині. Під його керівництвом і завдяки налагодженій взаємодії артилерійських, безпілотних і піхотних підрозділів вдалося знищити 7 одиниць бронетехніки та ліквідувати понад 100 окупантів і ще більш ніж 50 поранити. Зазнавши серйозних втрат, ворог був змушений відступити.

Володимир Зеленський також відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів і «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Крім того, Президент вручив бойовий прапор командиру 421-го окремого батальйону безпілотних систем «Сапсан» підполковнику Івану Левківському та стрічку почесної відзнаки «За мужність та відвагу» – командиру 78-го окремого десантно-штурмового полку полковнику Роману Євчуну.