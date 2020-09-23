Президент призначив Анну Коваленко головою Чернігівської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 430/2020 про призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко.

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент представив нову голову ОДА громаді області та вручив їй відповідне посвідчення.

«Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Дедалі більше жінок будуть ставати головами обласних державних адміністрацій. Я вважаю, що це дуже важливо. Для всіх українців важливо, щоб людина була порядна, щоб вона була чесна і професійна. Я вважаю, що саме ця людина є такою», – заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що нова очільниця Чернігівської ОДА має втілювати в життя перспективні та амбітні цілі для розвитку регіону. Йдеться, зокрема, про сільськогосподарський потенціал.

Зі свого боку Анна Коваленко засвідчила свою готовність до наполегливої роботи на посаді голови Чернігівської облдержадміністрації. Вона зазначила, що добре розуміє проблеми, з якими зіштовхується Україна, а також перспективи та прагнення регіону.

«Буду робити все від мене залежне для того, щоб стрімко розвивався цей регіон. І це можливо лише завдяки щоденній та наполегливій співпраці з вами – присутніми тут народними депутатами, присутніми тут бізнесменами, присутніми майбутніми лідерами регіонального та місцевого рівня. А також за підтримки уряду. Для чернігівців хочу пообіцяти бути відкритою й робити все можливе, щоб крок за кроком їхнє життя ставало кращим», – підкреслила вона.