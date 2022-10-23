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Президент призначив Сергія Попка начальником Київської МВА

24 жовтня 2022 року - 16:40

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 733/2022 про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.

На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Довідка. Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Також проходив службу в Республіці Ірак.

У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

 

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №732/2022

Про звільнення М.Жирнова з посади начальника Київської міської військової адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №733/2022

Про призначення С.Попка начальником Київської міської військової адміністрації
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