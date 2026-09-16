Президент провів окремі двосторонні зустрічі з Нікушором Даном, Александром Вучичем і Дональдом Туском під час Карпатського саміту

Під час Карпатського саміту Президент України Володимир Зеленський провів окремі двосторонні зустрічі з Президентом Румунії Нікушором Даном, Президентом Сербії Александром Вучичем і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Глава держави подякував лідерам за активний діалог, змістовну співпрацю та підтримку Карпатської ініціативи.
«Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми», – наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Президентом Румунії.
Лідери обговорили, у яких проєктах країни можуть прискоритися і допомогти одна одній. Це, зокрема, програма SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання і безпека в регіоні Чорного моря.
Глава держави подякував Румунії за послідовну допомогу Україні.
Під час зустрічі з Александром Вучичем Володимир Зеленський наголосив: формат Карпатської ініціативи треба розвивати, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості.
Лідери обговорили домовленості, які були досягнуті під час візиту Президента України до Сербії в серпні цього року.
Окрема увага – європейській інтеграції України та Сербії і ситуації з російськими ударами. Президенти продовжать двосторонній діалог.
Під час зустрічі з Дональдом Туском Глава держави наголосив, що Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у обох країн один.
Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили, як важливо зберігати єдність і разом працювати для того, щоб зупинити війну.
«Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо», – акцентував Глава держави.
Президент України та Прем’єр-міністр Польщі обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи та можливості, які такий формат може дати для всіх країн Карпатського макрорегіону.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Польщею своїм досвідом і відкрита до взаємовигідної співпраці.