Президент провів окремі двосторонні зустрічі з Нікушором Даном, Александром Вучичем і Дональдом Туском під час Карпатського саміту

Під час Карпатського саміту Президент України Володимир Зеленський провів окремі двосторонні зустрічі з Президентом Румунії Нікушором Даном, Президентом Сербії Александром Вучичем і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував лідерам за активний діалог, змістовну співпрацю та підтримку Карпатської ініціативи.

«Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми», – наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Президентом Румунії.

Лідери обговорили, у яких проєктах країни можуть прискоритися і допомогти одна одній. Це, зокрема, програма SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання і безпека в регіоні Чорного моря.

Глава держави подякував Румунії за послідовну допомогу Україні.

Під час зустрічі з Александром Вучичем Володимир Зеленський наголосив: формат Карпатської ініціативи треба розвивати, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості.

Лідери обговорили домовленості, які були досягнуті під час візиту Президента України до Сербії в серпні цього року.

Окрема увага – європейській інтеграції України та Сербії і ситуації з російськими ударами. Президенти продовжать двосторонній діалог.

Під час зустрічі з Дональдом Туском Глава держави наголосив, що Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у обох країн один.

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили, як важливо зберігати єдність і разом працювати для того, щоб зупинити війну.

«Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо», – акцентував Глава держави.

Президент України та Прем’єр-міністр Польщі обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи та можливості, які такий формат може дати для всіх країн Карпатського макрорегіону.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Польщею своїм досвідом і відкрита до взаємовигідної співпраці.