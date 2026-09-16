Україна започаткувала новий формат співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу та зібрала її учасників на перший саміт на Івано-Франківщині

У Гуті на Івано-Франківщині відбулося перше пленарне засідання Карпатського саміту. Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу для поглиблення співпраці з країнами, що їх об’єднують гори Карпати.

Разом із Президентом України Володимиром Зеленським у зустрічі взяли участь: Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Сербії Александр Вучич, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, голова Федеральної Ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс, перший віцепрезидент сенату Чехії Їржі Драгош та державний секретар Міністерства закордонних справ та європейських питань Словаччини Марек Ешток. Також під час відкриття економічної частини ввечері приєднаються представники Угорщини, буде багато роботи і сьогодні, і завтра з Європейським Союзом.

Президент України подякував учасникам саміту за приїзд і наголосив, що кожен такий візит у нашу країну та участь у спільних ініціативах – це завжди про підтримку наших людей, держави й загалом Європи в час війни.

Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні – перша зустріч у новому форматі, який об’єднує всі карпатські держави, їхні регіони та громади. Започатковується новий формат – Карпатська вісімка, що об’єднує Україну та Австрію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Угорщину, Чехію.

«Це дуже серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни й створити на рівні Європейського Союзу ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики, транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад», – сказав Президент.

За словами Глави держави, Карпати – це не лише прекрасний регіон, а й важлива частина сили наших країн та Європи, яка об’єднує держави через транспортні та логістичні маршрути.

«Вони мають критичне значення для наших країн. Тут, у Карпатському регіоні, також розташовані наші стратегічні газові сховища – одні з найбільших у Європі», – додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Карпати є важливим гірським європейським регіоном з унікальною та складною структурою кліматичних, інфраструктурних та інституційних проблем, які часто можна подолати лише разом.

«Нам потрібні кращі транспорт і логістика. Нам потрібно більше спроможностей для перевезення великих обсягів вантажів. Нам потрібно швидше модернізувати наші дороги та залізниці. Нам потрібна військова мобільність, яка покращуватиме наші оборонні спроможності. Нам потрібно більше сховищ, більше відновлюваної енергетики, розвиток критично важливих мінеральних ресурсів регіону, міцніші торговельні зв’язки та тісніша виробнича співпраця. Нам потрібно будувати більше інтерконекторів між нашими енергосистемами», – акцентував Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що в економічній частині саміту візьмуть участь близько 550 представників бізнесу, підготовлені інвестиційні й торговельні угоди на мільярд євро в галузях енергетики, логістики та інфраструктури, також кроссекторальні угоди. Будуть представлені близько 100 бізнес-проєктів від усіх країн-учасниць на майже 40 мільярдів євро. За словами Президента, економічне зростання в Карпатському макрорегіоні може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по Євросоюзу.

«Відбудеться також молодіжний форум, і його учасники та учасниці представляють усі країни Карпат. Будемо працювати, щоб зробити на рівні Євросоюзу особливу Карпатську макростратегію, і це дозволить залучити більше європейських коштів для підтримки країн та громад Карпат. Важливо, щоб політика Євросоюзу для згуртованості у Європі, для реальної підтримки регіонів і громад завжди отримувала увагу та ресурси», – сказав Глава держави.

Президент Румунії наголосив, що важливо розвивати академічні обміни для студентів і професорсько-викладацького складу з метою поглиблення міжлюдських контактів і взаєморозуміння.

«Я вважаю, що цей формат є важливим для зміцнення добросусідських відносин між усіма нашими країнами. Наші країни належать до тих, чиї економіки зростають значно швидше за середній показник у Європі. І головне питання – як масштабувати це зростання, адже в економіці масштаб має значення», – додав Нікушор Дан.

Президент Сербії зазначив, що посилення співпраці в Карпатському регіоні – важливий напрям для його країни, і закликав розвивати бізнес-зв’язки та економічне співробітництво.

«Наш товарообіг з Україною цього року зріс майже на 42%. І він продовжить зростати. Я думаю, що ми також повинні обговорювати електроенергетичні інтерконектори, системи передачі електроенергії, газопроводи, нафтопроводи та все інше, що необхідно в сучасному світі. І це дуже конструктивний спосіб розв’язувати такі питання. Я думаю, що за умови залучення більшої європейської підтримки ми всі зможемо отримати користь від цих програм», – сказав Александр Вучич.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що його сьогоднішній візит – це прояв солідарності його країни з Україною, та оголосив про вагомий пакет підтримки для України з боку Польщі. Він також акцентував, що одним із результатів цієї зустрічі може стати зміцнення спільної стійкості – соціальної та інфраструктурної.

«Російські атаки вже досягають інфраструктури поблизу кордонів Європейського Союзу та НАТО. Тринадцятого вересня безпосередньо поблизу польського кордону, а саме біля пункту пропуску “Дорогуськ – Ягодин”, росіяни здійснили дронову атаку. Ми повинні прагнути обмежити й усунути такі загрози, продовжуючи чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Мир прийде не через поступки, а через підвищення ціни війни для Москви», – зазначив Прем’єр-міністр Польщі.

Голова Федеральної Ради Австрії, зокрема від імені австрійського Прем’єр-міністра, засудила російські атаки та запевнила в подальшій підтримці України. За її словами, Австрія готова працювати над відбудовою України.

«Карпати об’єднують наші країни та регіони. Вони мають значний потенціал для тіснішої транскордонної співпраці, зокрема в таких сферах, як транспортне сполучення, місцевий розвиток та економічне співробітництво. Економічний форум стане хорошою можливістю, щоб визначити конкретні проєкти та продемонструвати економічний потенціал поглиблення співпраці в Карпатському регіоні», – сказала Крістіна Шварц-Фукс.

Перший віцепрезидент Сенату Чехії зазначив, що участь чеських компаній у відбудові українських міст і громад може принести користь не лише Україні, а й усьому Карпатському регіону. Він також додав, що Карпатський регіон – це не периферія Європи, а стратегічний простір для взаємних можливостей.

«Досвід України у підтриманні критично важливої енергетичної інфраструктури в надзвичайно складних умовах може стати цінним уроком для всіх наших країн. Посилення транскордонної інфраструктури, диверсифікація енергетичних систем і покращення регіональної взаємопов’язаності зроблять усю Центральну Європу більш стійкою», – переконаний Їржі Драгош.

Державний секретар Міністерства закордонних справ та європейських питань Словаччини, який узяв участь у зустрічі через відсутність можливості в Премʼєр-міністра Роберта Фіцо долучитися до неї, назвав новий формат діалогу основою для подальшої співпраці.

«Моя присутність є проявом солідарності з Україною. Ми готові ділитися нашим досвідом з Україною, підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу. І я вважаю, що ця платформа також є надзвичайно корисною в межах мирної ініціативи», – сказав Марек Ешток.

Карпатська інтеграційна ініціатива, яка була започаткована сьогодні, – це міжнародний форум для регіонального діалогу та економічної співпраці. Вона об'єднує вісім європейських держав довкола Карпатського гірського масиву. Платформа створена для залучення європейських інвестицій у розвиток прикордонної логістики й забезпечення гуманітарної та енергетичної безпеки.

Результатом першого Карпатського саміту (C8) є створення постійної політичної платформи для діалогу лідерів країн Карпатського регіону; підписання спільної декларації лідерів із закликом до Європейського Союзу започаткувати Макрорегіональну стратегію ЄС для Карпат – EUSCARP; залучення представників урядів, регіонів, бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та експертного середовища до напрацювання змістовного бачення майбутньої EUSCARP.