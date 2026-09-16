Вперше в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави – звернення Президента до учасників Карпатського саміту

Дорогі друзі!

Шановні лідери, шановні наші гості!

Шановні журналісти!

Сьогодні перша зустріч у такому новому форматі, що об’єднує всіх нас завдяки Карпатам. Вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони наших держав, громади наших держав. І це дуже серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни й створити на рівні Європейського Союзу ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики, транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад.

Ми даємо старт такому новому формату С8, Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі. Я дуже радий вітати тут, у наших Українських Карпатах, Президента Румунії, Президента Сербії, Премʼєр-міністра Польщі, представників Словаччини, Чехії, Австрії – пані голово. Представники Угорщини підключаться ввечері, на відкритті економічної частини нашого саміту. Ну і, звісно, буде багато роботи з Європейським Союзом увечері й завтра тут, у нашій Франківській області.

Дорогі друзі, шановні лідери!

Карпати – це не лише краса, а й важлива складова сили наших країн і Європи. Це гори, які не розділяють, а об’єднують регіони через ключові карпатські транспортні та логістичні маршрути. Тут ми розвинули міцні транскордонні торговельні та енергетичні зв’язки, і вони мають критичне значення для наших країн. Тут, у Карпатському регіоні, також розташовані наші стратегічні газові сховища – одні з найбільших у Європі.

І є ще один момент.

Як і Альпи, Карпати – це великий європейський гірський регіон з унікальним і складним комплексом кліматичних, інфраструктурних та інституційних викликів. Багато із цих питань можна розв’язати лише разом.

У довгостроковій перспективі Карпатський регіон, наші прикордонні регіони та наша співпраця стають набагато важливішими. Росія вибудовує свою політику навколо довготривалої конфронтації з об’єднаною Європою. А наші народи хочуть протилежного. Ми хочемо об’єднаної Європи. Європи із сильною регіональною політикою. І тут, у Карпатах, у нас є багато практичних завдань, які потребують постійної координації.

Нам потрібні кращі транспорт і логістика. Нам потрібно більше спроможностей для перевезення великих обсягів вантажів. Нам потрібно швидше модернізувати наші дороги та залізниці. Нам потрібна військова мобільність, яка покращуватиме наші оборонні спроможності. Нам потрібно більше сховищ, більше відновлюваної енергетики, розвиток критично важливих мінеральних ресурсів регіону, міцніші торговельні зв’язки й тісніша виробнича співпраця. Нам потрібно будувати більше інтерконекторів між нашими енергосистемами. І, звісно, нам потрібно залучати значно більше інвестицій у Карпатський регіон.

Карпатський макрорегіон – це природні європейські ворота для маршрутів, що йдуть із Південного Кавказу та Азії через Чорне море. Ці маршрути працюють сьогодні й працюватимуть у майбутньому. Незалежно від того, чи це вантажі, електроенергія чи люди, які проходять через Констанцу, Варну чи Одесу, їм необхідно перетнути Карпатський регіон, щоб дістатися до інших країн Центральної Європи.

Раніше на Карпати часто дивилися передусім як на регіон туризму, клімату й підтримки місцевих громад. Сьогодні Карпати можуть і повинні стати одним із ключових двигунів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії. Друге. Карпатський регіон має стати важливою частиною політик ЄС із належними ресурсами для їх реалізації.

Отже, на півночі ми працюємо з державами Балтії та країнами Північної Європи. На півдні маємо співпрацю в Дунайському регіоні та навколо Чорного моря. Ми також тісно працюємо з Балканськими країнами та країнами Південно-Східної Європи. А Карпатська ініціатива перетворює Карпати на найміцнішу ланку та зв’язок між усіма сусідніми регіонами.

І я вдячний усім вам – дуже дякую, що приїхали, дякую за підтримку України на нашому шляху до ЄС. Сьогодні тут Україна та Сербія – дві країни, які будуть у Європейському Союзі. Наші народи на це заслуговують. Звісно, інші вільні європейські народи, які дійсно хочуть працювати разом і поділяють наші цінності, також будуть частиною об’єднаної Європи. І завдяки спільній роботі наших громад, нашим ініціативам і, найголовніше, реальним результатам ми наближаємося до нашої головної мети – повноправного членства в ЄС.

Нехай ця ініціатива, Карпатська ініціатива, також допоможе нам наблизитися до цієї мети. Нехай наш Карпатський макрорегіон і кожна з наших націй стануть лише сильнішими.

Дякую.

Слава Україні!