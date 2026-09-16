Президент обговорив із міністрами Словенії спільні оборонні проєкти й наповнення програми PURL новими внесками

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзером і міністром оборони Словенії Валентином Хайдіняком. До Києва також прибули представники провідних словенських компаній.

Президент подякував Словенії за надані Україні гуманітарні, військові та фінансові пакети, а також за підтримку в поверненні дітей, яких викрала Росія.

Міністри запевнили в подальшій підтримці України та висловили співчуття у зв’язку з черговим російським обстрілом цієї ночі. Під час зустрічі була загальнонаціональна хвилина мовчання, і всі присутні вшанували пам'ять загиблих українців та українок, чиї життя забрала ця війна.

Окремо обговорили всі питання, що стосуються безпеки, зокрема й у регіоні загалом, а також важливість закриття неба над Україною.

«Ми про це просили з першого дня, але небо досі не закрите. Тому програма PURL важлива. Балістика – це великий виклик, і ми постійно маємо потребу в ракетах-перехоплювачах», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував Словенії за внесок у програму PURL на 50 мільйонів доларів.

Детально говорили про інтеграцію України у Європейський Союз і відкриття переговорних кластерів. Президент акцентував, що важливо працювати над відкриттям решти чотирьох кластерів. Міністри наголосили, що Словенія підтримує членство України у Євросоюзі та максимально швидке відкриття всіх кластерів.

Також говорили про можливість реалізації спільних проєктів, створення виробництв і перспективи для розширення співпраці. Окрема увага – Drone Deal. Словенія зацікавлена в унікальному українському досвіді та знаннях і хоче розвивати таке безпекове партнерство.

Ішлося і про ініціативу SAFE, співпраця в межах якої може започаткувати сильні проєкти для зміцнення безпеки обох країн.