Сьогодні допомога Україні є інвестицією в розвиток європейського оборонного комплексу та зміцнення обороноздатності ЄС загалом – Ігор Жовква 

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з делегацією Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) на чолі із заступником генерального секретаря з питань миру, безпеки та оборони Девідом Цвахом.

У зустрічі також узяли участь: заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс і керівна директорка з питань миру, безпеки та оборони ЄСЗД Бенедікта фон Зехерр-Тосс.

Українська сторона поінформувала про ситуацію на полі бою та конкретний перелік потреб для протидії російській агресії.

Ігор Жовква відзначив вагомий внесок ЄС і держав-членів у зміцнення обороноздатності нашої держави, зокрема через позику Євросоюзу. Україна вже отримала 8,4 мільярда євро. До кінця року має надійти ще 28 мільярдів євро на нагальні військові потреби, зокрема для посилення протиповітряної оборони, закупівлі дронів, вироблених в Україні, боєприпасів тощо. Також обговорили можливі кроки з боку ЄС щодо покриття недофінансування оборонного бюджету України, що становить 27 мільярдів доларів.

«Ми вдячні Європейському Союзу та державам-членам за єдність у підтримці України проти російської агресії. Сьогодні йдеться не лише про допомогу Україні, а насамперед про спільні інвестиції в загальноєвропейську безпеку», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо українська сторона відзначила роль SAFE. Важливо, щоб значна частка запланованих коштів пішла на посилення обороноздатності нашої держави та сприяння інтеграції України до європейського ОПК, зокрема завдяки створенню спільних підприємств.

Україна також розраховує на якнайшвидше рішення членів ЄС для використання наявних ресурсів Європейського фонду миру, серед іншого для спільних оборонних закупівель.

Крім того, обговорили роботу над антибалістичною програмою FREYJA та залученість європейських компаній до спільних напрацювань для протидії балістиці.

Окрема увага – необхідності належної реакції на російський терор ракетами й дронами. Україна розраховує на запровадження санкцій проти компаній, які залучені до виробництва російських ракет і дронів та які досі не перебувають під обмежувальними заходами.

«Уся необхідна інформація для ухвалення таких рішень уже зібрана», – акцентував Ігор Жовква.

Також заступник керівника Офісу Президента наголосив, що не може бути навіть обговорень щодо можливості послаблення санкцій проти російських бізнесменів. За його словами, тиск треба лише посилювати, бо тільки так можна закінчити цю війну.

Говорили й про збільшення російських атак на порти та цивільне судноплавство й загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Сторони відзначили, що важливо надалі координувати кроки для реалізації ключових спільних ініціатив у сфері безпеки та оборони.