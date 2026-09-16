Президент привітав рятувальників із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Напередодні Дня рятівника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками та працівницями Державної служби України з надзвичайних ситуацій та відзначив їх державними нагородами.

«Сьогодні я хочу всім вам подякувати за те, що Україна може жити попри обстріли, попри постійне російське знущання з українців. Після кожного російського удару українці отримують вашу допомогу, реальну допомогу, і завжди на місці ДСНС України, завжди в людей перша екстрена допомога та завжди люди отримують підтримку. Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою повторних російських ударів», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українські рятувальники щодня гасять пожежі, ліквідовують наслідки обстрілів, знешкоджують залишки російських боєприпасів і захищають життя.

«ДСНС України є дійсно сильною, відважною, професійною системою, яка працює, яка організована дуже якісно і яка гарантує українцям надійний захист. П’ятдесят шість тисяч фахівців ДСНС, більш ніж 10 тисяч жінок – працівниць ДСНС України – люди, яким не байдуже, що буде з іншими. І це все – дійсно надзвичайне служіння добру та людяності», – сказав Президент.

За словами Глави держави, від початку повномасштабної війни майже тисяча рятувальників відзначені державними нагородами. Шість працівників ДСНС отримали ордени «Золота Зірка» Героя України, з яких двоє – посмертно. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного й кожної, хто віддав своє життя, рятуючи інших.

Володимир Зеленський відзначив 20 працівників і працівниць ДСНС орденами «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького. Серед нагороджених – пілоти гвинтокрилів, що ліквідовували наслідки російських атак та евакуювали поранених, а також рятувальники, пожежники, сапери й медики з Донеччини, Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Київщини та Києва.

У присутності Президента міністр внутрішніх справ Іван Вигівський і голова ДСНС Андрій Даник вручили дипломи лауреатам щорічної Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Їх отримали:

Волонтер-медик благодійного фонду «Балу» Артем Прасок. Вісімнадцятого березня в Сумах надав першу медичну допомогу та зупинив кровотечу в 16-річного хлопця, який зазнав важкої травми обличчя через російський удар.

Водій Сергій Соратокін. Дванадцятого березня врятував чотирьох підлітків, які провалилися під лід на озері в Харкові. Він витягнув дітей із крижаної води, але після цього сам знепритомнів від переохолодження.

Працівник сільського господарства Володимир Усік. У липні під час пожежі в одному з будинків його села спочатку допоміг вибратися літній жінці, а потім разом із поліцейськими врятував ще одну жінку та двох дітей.

Водій Віталій Йордовський та студенти Роман Пліхтяк і Ярема Книщук. Двадцять восьмого грудня торік у Коломиї врятували чотирьох дітей, які провалилися під кригу на водоймі неподалік житлових будинків.

Ліцеїст Давид Білоусов. Чотирнадцятирічний хлопець урятував свого 17-річного друга, який почав тонути у ставку через судому. Давид кинувся до друга, підхопив під руки та поплив разом із ним до берега. На мілині їм допомогли інші відпочивальники.

Водій-рятувальник Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС Леонід Овчаров. У листопаді минулого року врятував людей із сусіднього будинку, який загорівся внаслідок російського удару. Виніс з охоплених вогнем квартир двох літніх жінок і допоміг кільком іншим людям вибратися із задимлених помешкань.

Пожежник-рятувальник Дмитро Дерев’янко. Під час відпустки на Миколаївщині врятував двох 11-річних хлопців, які опинилися в крижаній воді.