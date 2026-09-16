Готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні кілька важливих речей. Перше: ми готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин – наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань, зокрема й про енергетику, й про продовольчу безпеку, й про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України. Зокрема, ППО.

Друге: ми готуємо розширення Антибалістичної коаліції. Завдання незмінне: на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система – ефективна і щоб вона вироблялась достатньо масштабно й бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні у світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває достатньо продуктивно. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, – вже в нашій програмі FREYJA.

Третє: хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон. Важливо, що є голосування за закони, які в зобов’язаннях України перед партнерами. Це кошти для України, це кошти для Державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України та нашій обороні. Наступне. Провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників – призначених та виконувачів обов’язків. Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як «Ліси України», Енергоатом та інших. На основі досвіду Укрнафти й Нафтогазу – саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, – має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет Міністрів України розробить і представить деталі реалізації цих рішень.

Слава Україні!