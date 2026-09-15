Президент провів нараду з урядовцями й представниками аграрного сектору щодо викликів для експорту продовольства та реагування на них

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, урядовцями та представниками аграрного сектору щодо викликів, які стоять перед експортом продовольства, та реагування на них.

Головним викликом для експорту зернових культур, олійної групи та продуктів переробки є гарантування морських перевезень, безпека під час транспортування та стабільність роботи інших експортних коридорів.

Глава держави наголосив: робота щодо всіх цих питань триває 24/7, і зокрема дипломатичні зусилля з країнами Близького Сходу, Туреччиною, Єгиптом та іншими партнерами для розблокування портів.

«Хочу подякувати вам за вашу роботу. Дуже розраховуємо на неї, вдячні тим, хто тут: підприємства тут, є робочі місця, люди працюють. Я вважаю, це дійсно великий ваш внесок, особливо в час війни, у часи таких випробувань», – сказав Володимир Зеленський.

Детально обговорили питання експорту продукції суходолом і пріоритетність перевезень окремих її видів залізницею. Також приділили увагу безпеці експортних шляхів і страхуванню товарів.

Крім того, ішлося про відновлення дорожньої інфраструктури та покращення маршрутів аграрних перевезень.

За словами Прем’єр-міністра, для підтримки аграріїв уряд у серпні скорегував у бік зменшення мінімальні експортні ціни для зернових та олійних культур і запустив програму доступного кредитування для реалізації посівної кампанії: з моменту запуску додатково видано 6 мільярдів гривень кредитів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Також Національний банк України збільшив коефіцієнт застави для кредитів на сільськогосподарську продукцію та запровадив спрощені вимоги до кредитування аграрних виробників до 1 вересня 2027 року.

Сергій Корецький поінформував, що цьогоріч урожайність певних сільськогосподарських культур вища, ніж минулого року, і загалом очікується валовий збір зернових та олійних культур на рівні понад 80 мільйонів тонн. Уже зібрано зернові культури на понад 60% площ.

Глава держави закликав аграріїв наростити обсяги переробки продукції, що дасть змогу швидше та вигідніше її експортувати. Також Президент доручив профільним міністерствам урахувати всі проблемні питання, які озвучили аграрії, та розв’язати їх у стислі терміни.