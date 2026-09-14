Президент обговорив зі спікером Палати представників парламенту Японії енергетичну підтримку України та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі.

Глава держави подякував Японії за послідовну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Високо цінуємо гуманітарну, енергетичну, політичну підтримку. Починаючи з головування у Великій сімці, Японія послідовно підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України, завжди виступала щодо підтримки, і хочу за це вам, вашому народу подякувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Японія завжди рішуче засуджувала агресію російського очільника проти України й рішуче засудила його візит на Курильські острови.

«Ми в цьому сенсі, безумовно, підтримуємо Японію, підтримуємо ваш суверенітет, територіальну цілісність», – зауважив Глава держави.

Ейсуке Морі подякував Україні за підтримку територіальної цілісності Японії.

«Зі свого боку я ще раз хочу запевнити вас, що Японія завжди підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», – зазначив спікер Палати представників парламенту Японії.

Ейсуке Морі нагадав, що у 2022 році японський парламент підтримав резолюцію про засудження спроб Росії порушити територіальну цілісність України.

«Саме тому ми приїхали сюди, до України, щоб ще раз продемонструвати нашу позицію як японського парламенту, що всі партії, незважаючи на їхню політику, підтримують Україну й будуть підтримувати Україну», – наголосив він.

Володимир Зеленський окремо відзначив рішення Японії щодо нелетальної оборонної допомоги, зокрема участь у програмі PURL.

Президент запросив Прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі приїхати з візитом до України.

Глава держави й спікер Палати представників парламенту Японії обговорили енергетичну підтримку України перед початком зимового сезону, співпрацю в обороні та енергетиці.

Президент відзначив спікера Палати представників парламенту Японії орденом «За заслуги» І ступеня.