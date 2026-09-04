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Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів із Днем танкових військ
Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів із Днем танкових військ

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Президент привітав воїнів із Днем танкових військ і відзначив їх державними нагородами

14 вересня 2026 року - 17:14

Президент привітав воїнів із Днем танкових військ і відзначив їх державними нагородами

У День танкових військ Президент України Володимир Зеленський зустрівся з танкістами та відзначив їх державними нагородами.

«Я хочу вам подякувати за вашу службу й подякувати за всі ці складні дні повномасштабної війни. Від перших днів окупації ви завжди боронили нашу державу. Дякую вам, вашим побратимам», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував рідним і близьким танкістів, які завжди підтримують їх.

«Мотивуючи вас, вони зміцнюють танкові війська, зміцнюють настрій наших воїнів і дають можливість вам думати про державу, захищати нашу державу кожного дня», – зазначив він.

Володимир Зеленський відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» І–ІІІ ступенів. Серед нагороджених – танкісти, що відзначилися під час Київської та Харківської операцій, у боях на Донеччині й Запоріжжі та брали участь у Курській операції. У складі танкових екіпажів воїни під ворожим вогнем та атаками FPV-дронів знищували окупантів і російську техніку.

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Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів із Днем танкових військ

14 вересня 2026 року - 17:11
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