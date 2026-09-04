Санкції повинні працювати і надалі так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни – Президент

Усманов і Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що дискусії про послаблення санкцій щодо російського бізнесу, який підтримує війну проти України, неприпустимі. Особливо на тлі ескалаційних дій Росії, її системних атак на український та міжнародний бізнес, який може допомогти людям витримати умови війни. Від початку доби російські окупанти запустили вже майже 500 «шахедів».

«Росіяни спалюють склади з продуктами і заправки, фармацевтику та звичайні пасажирські потяги, житлові будинки й цивільні підприємства. Тільки цими днями вони ударили по металургійному заводу, що належить індійському бізнесу, по американському підприємству, яке виробляло соняшникову олію, і по польській компанії, яка виробляла сантехніку. Під російськими ударами були стоянки для фур, порти, торговельні центри й енергетика», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, росіяни розширили цю війну з фронту, де вони не можуть досягти успіху, в економічне поле, намагаючись зламати наш спротив через збитки української економіки. Важливо, щоб такі російські удари не залишалися без справедливих відповідей.

«Російський бізнес, який сплачує податки в бюджет війни, та російські олігархи, без яких неможливо уявити путінську систему, повинні відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває ця війна», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський переконаний, що санкції повинні працювати й надалі так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни та політики ненависті Росії до сусідів і до Європи, особливо коли Росія використовує кожне євро і долар для затягування війни.

«Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти війну», – зауважив Володимир Зеленський.

Персональні санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана запроваджені Україною, Великою Британією, США, Канадою, Австралією, Новою Зеландією, Європейським Союзом та Японією щодо Усманова і Швейцарією щодо Фрідмана.

Президент акцентував: за війну, яку розвʼязала Росія, потрібно й надалі посилювати санкції та всебічний тиск. А послаблення обмежень щодо агресора лише послаблює Україну.