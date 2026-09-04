Під час візиту першої леді до Канади п’ять канадських освітніх інституцій приєдналися до Глобальної коаліції українських студій

У присутності першої леді України Олени Зеленської п’ять канадських освітніх інституцій підписали меморандуми про приєднання до Глобальної коаліції українських студій.

«Росія воює з нами не тільки зброєю. Вона також веде інформаційну війну проти української історії, культури, мови та ідентичності. Тому знання про Україну нині – це теж наша оборона. Саме заради цього у 2024 році й була започаткована Глобальна коаліція українських студій – щоб протидіяти російській дезінформації через глибше вивчення нашої історії, культури, мови, літератури й сучасності», – наголосила дружина Президента.

Перша леді зазначила, що за два роки коаліція об'єднала 100 університетів у 27 країнах світу, ще 100 закладів висловили зацікавленість у тому, щоб долучитися. Завдяки такій співпраці з’являються нові кафедри, програми, курси, літні школи, стипендії та є безпосередній зв'язок між українськими й закордонними університетами.

«Зазвичай в усіх країнах мені доводиться розповідати, чому це важливо. Наголошувати, що знання про Україну мають значення для всього вільного світу. Акцентувати, що правда підсилює всіх. Вона озброює проти зла та його маніпуляцій. Але тут, у Канаді, мені не треба когось переконувати. Ваша громада берегла українське, коли Україна цього не могла. Те саме стосується й ваших освітніх закладів: десятиліттями вони перетворювали цю пам'ять на систему – курси, кафедри, дослідні центри», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента подякувала канадським учасникам коаліції, а також закладам, які підписали меморандуми про приєднання сьогодні, але вже десятиліттями розвивають українські програми: Метрополійному університету Торонто, Університету Альберти та його Канадському інституту українських студій, Школі глобальних відносин і публічної політики Університету Торонто, Університету Мак’юена та Українському музею Канади.

Також Олена Зеленська зустрілася з першою леді Канади Діаною Фокс Карні й подякувала за ключову роль країни в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Завдяки міжнародній співпраці в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2525 дітей і молодих людей, яких викрала Росія.

Крім того, Олена Зеленська запросила Діану Фокс Карні долучитися до подій у межах Саміту перших леді та джентльменів.

«Двадцять четвертого серпня цього року відбулася вже шоста зустріч нашої глобальної спільноти в Києві. Вона була присвячена суспільній стійкості. Гості з усього світу ділилися власним досвідом стійкості – сукупністю практик, зв’язків і рішень, які допомагають людям, спільнотам і державам витримувати тиск і відновлюватися після часів турбулентності та викликів. Тепер плануємо продовжити цю тему на спеціальному заході Саміту перших леді та джентльменів під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку», – зазначила дружина Президента.

Також у Торонто працює україномовний аудіогід на екскурсійному маршруті від City Sightseeing Worldwide. Завдяки цьому українські відвідувачі мають змогу отримувати інформацію про історію, культуру та визначні пам’ятки Торонто рідною мовою.

Аудіогід у Торонто став 126-м у проєкті, що об’єднує провідні пам’ятки в 59 країнах.

«Українська лунає у світі, оповідаючи про визначні місця, події, важливі для всіх цивілізованих країн. Саме так має звучати мова народу, який бореться зі злом, – вільно й гучно, – підтримуючи своїх і здобуваючи нових друзів», – наголосила перша леді.