У Канаді Олена Зеленська зустрілася з меценатами, які допомагають Україні

Під час візиту до Канади перша леді України Олена Зеленська провела зустрічі з ключовими канадськими меценатами й партнерами, які від початку повномасштабного російського вторгнення підтримують українців, допомагають у відбудові та інвестують у майбутнє українських дітей.

Серед них – Канадсько-українська фундація (Canada-Ukraine Foundation, CUF), яка вже за чотири дні після початку вторгнення РФ розпочала масштабну гуманітарну допомогу Україні в межах Ukraine Humanitarian Appeal (UHA). За офіційними даними CUF, її відчули понад 7 мільйонів українців. Йдеться про автомобілі швидкої, медичну техніку, генератори, обладнання для екстрених служб. Окремим напрямом стала підтримка українців, які були змушені виїхати до Канади через війну.

Також Олена Зеленська зустрілася з родиною мецената Джеймса Темертея, який рік тому отримав відзнаку «Національна легенда України» з рук Президента Володимира Зеленського за вагому підтримку нашої країни в часи оборони від Росії. Завдяки допомозі Джеймса Темертея Фундація Олени Зеленської забезпечувала генераторами, засобами обігріву та побутовою технікою жителів звільнених громад Харківщини для проходження складних зим. Партнерство переросло в довгостроковий проєкт – відбудову великого дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці на Київщині.

«Тут працюватимуть спортивні та творчі секції: від боксу й футболу до хореографії, авіамоделювання та робототехніки. Для нас також принципово, що центр буде безбар’єрним і доступним для всіх дітей. Під час зустрічі в Канаді з родиною Темертеїв у заснованому нею музеї користуюся нагодою, щоб запросити меценатів до Бородянки на відкриття центру в наступному році та побачити результат нашої співпраці», – сказала перша леді.

Під час зустрічей Олена Зеленська презентувала результати роботи Фундації, яка у співпраці з міжнародними партнерами реалізує системні гуманітарні проєкти в Україні: зведено вже 24 будинки для великих прийомних родин, триває створення безпечних умов для дітей. Зокрема, облаштовані 38 укриттів, що дало змогу понад 18 тисячам дітей повернутися до офлайн-навчання, розгорнута мережа Шкіл Супергероїв у 17 регіонах України.

«Усе це втілюється завдяки міжнародним партнерам із 35 країн світу, і ми завжди раді та вдячні новим, бо це змінить на краще ще багато доль. Разом з іноземними друзями України, такими як родина Темертеїв і команда CUF, використовуємо кожну можливість зробити життя українських дітей кращим», – наголосила дружина Президента.