Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Нідерландів спілкування з медіа

Дуже дякую, дорогий Робе! Дякую за цей візит!

Шановні присутні! Шановний пане Прем’єр-міністре, команда Роба, шановні міністри, дорогі журналісти!

Сьогодні ми дякуємо Нідерландам за чітку та відчутну підтримку України протягом усього часу цієї повномасштабної війни. Це значний час, і Нідерланди завжди займають сильну, принципову та практичну позицію, яка допомагає нам рятувати наших людей, життя людей, життя наших дітей і захищати Україну та, безумовно, захищати Європу.

Я хочу подякувати за новий пакет, про який зараз сказав Роб. І для нас він дуже потрібний, особливо в цей період масованих атак на нашу енергетичну систему. Новий пакет військової підтримки для нас. Обсяг – 500 мільйонів євро. Пакет, який готується, і готується саме зараз, восени. Це те, що дійсно вагомо. Зокрема, для відбиття цих повітряних атак.

Ключовий дефіцит наразі в нас – ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою. І нам потрібне зараз особливе сприяння саме в забезпеченні таким ресурсом боротися за життя. Ресурс цей у Європі є, у наших партнерів в Америці він є. І важливо, щоб реально працювали відповідні програми, і зокрема програма PURL, і щоб постачання за програмою не відкладалось американською стороною також. Ми дуже розраховуємо на підтримку цього на всіх рівнях. Кожен день відкладання для нас – це втрати, це руйнування, враховуючи, що російська балістика, вся їхня операція проти наших міст і громад триває в щоденному режимі і – ви всі це бачите – без перерви. І потрібне відповідне постачання також безперервно.

Я дякую окремо за оголошений пакет нелетальної підтримки для України, те, що сказав зараз Прем’єр-міністр, і те, що затвердили колеги в Києві. Дуже дякуємо за цей пакет – мільярд двісті мільйонів. Це додає нам стійкості, і кошти ці спрямовані на енергетичну підтримку й на інфраструктурну відбудову, соціальний сектор, охорону здоров’я.

Дуже детально ми проговорили сьогодні з Робом ситуацію в дипломатичному процесі: багато речей зараз відбувається. Триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі, і ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч. І ми дуже сподіваємось, не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов. У контексті підготовки цього тристороннього формату ми обговорили, що можемо зробити разом із європейськими партнерами, щоб позиція всіх нас у Європі дійсно була врахована. Ми впевнені, позиція Нідерландів буде сильною та буде підтримувати якнайшвидше закінчення війни, гарантування безпеки і достойний мир. Ми дякуємо за це.

Важливо, що сьогодні в нас був також формат із бізнесом – це одна з ключових частин наших двосторонніх відносин. Щоб усі політичні домовленості продовжувались реальними економічними результатами на рівні компаній із наших країн, щоб було економічне зростання, щоб були робочі місця в Україні та Нідерландах. Сьогодні ми визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити саме таку практичну, економічну співпрацю. Я думаю, не останній раз ми зустрічаємося, тому що ми бачили, що хотіли ширшого діалогу, не вистачило трішки часу. Але дуже важливо, що цей діалог є. Є рішення, є бажання працювати разом. Оборонні виробництва, спільні технологічні проєкти, енергетичні проєкти, промисловий розвиток, дуже важливо – супутникові технології та протиповітряна оборона: у нас є сьогодні такі завдання нашим командам – опрацювати конкретний проєкт у галузі ППО Bliksem. І вже почата робота щодо цього проєкту. Ми переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалося, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові технологічні, соціальні позитивні результати. Це буде, я в цьому абсолютно впевнений. Дякую ще раз вам за підтримку і дякую всім вашим людям за те, що ви нас так підтримуєте! Ми це відчуваємо й чуємо. Дякую, Робе.

Слава Україні!