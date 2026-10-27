Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро військової допомоги та ще 1,2 мільярда євро підтримки для посилення захисту й стійкості України – результати зустрічі Володимира Зеленського і Роба Єттена

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави подякував Нідерландам за чітку та відчутну підтримку України протягом усього часу повномасштабної війни.

«Це значний час, і Нідерланди завжди займають сильну, принципову та практичну позицію, яка допомагає нам рятувати життя людей, життя наших дітей і захищати Україну та, безумовно, захищати Європу», – наголосив Володимир Зеленський.

Роб Єттен запевнив, що Нідерланди й надалі рішучо та непохитно підтримуватимуть Україну політично, юридично, гуманітарно та військовими засобами.

«Україна вже роками чинить опір безперервній і варварській російській агресії. Українці зараз щосили борються за своє право на життя в мирі, свободі та безпеці. Це боротьба, яку вони ведуть не лише за себе, а й за нас. За мир і безпеку у Європі», – сказав Прем’єр-міністр.

Президент подякував за додатковий пакет військової допомоги від Нідерландів на суму 500 мільйонів євро, який є дуже потрібним, особливо в цей період масованих атак РФ на енергетичну систему України.

За словами Роба Єттена, цей пакет містить, зокрема, засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних ударів по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі.

«Ключовий дефіцит наразі в нас – ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою. І нам потрібне зараз особливе сприяння саме в забезпеченні таким ресурсом боротися за життя. Ресурс цей у Європі є, у наших партнерів в Америці він є», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив: важливо, щоб реально працювали відповідні програми, зокрема PURL, і щоб американська сторона також не відкладала постачання.

Окремо Президент подякував за пакет нелетальної підтримки для України в розмірі 1,2 мільярда євро на посилення нашої стійкості.

«Цей пакет спрямований на задоволення найнагальніших потреб, зокрема у сфері енергетики, забезпечення питною водою, гуманітарної допомоги, охорони здоров'я та розмінування», – розповів Роб Єттен.

Прем’єр-міністр Нідерландів вважає, що немає жодних ознак готовності Росії припинити свій терор, яким вона сподівається зламати Україну, бойовий дух, суспільство та економіку. Роб Єттен переконаний, що необхідно посилювати підтримку нашої країни. Він закликав усіх партнерів зробити все необхідне, особливо зараз.

Лідери детально обговорили й ситуацію в дипломатичному процесі. Президент повідомив, що триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі, і Україна розраховує, що до 10 листопада вона відбудеться.

«У контексті підготовки цього тристороннього формату ми обговорили, що можемо зробити разом із європейськими партнерами, щоб позиція всіх нас у Європі дійсно була врахована. Ми впевнені, позиція Нідерландів буде сильною та буде підтримувати якнайшвидше закінчення війни, гарантування безпеки й достойний мир», – зазначив Володимир Зеленський.

Роб Єттен наголосив, що Нідерланди вітають усі зусилля, які можуть сприяти досягненню сталого й справедливого миру для України, різні дипломатичні можливості для впливу на РФ. Він відзначив і телефонну розмову Президента Фінляндії Александра Стубба і Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським очільником, у якій вони наголосили на важливості деескалації, конкретних кроків до початку переговорів, можливості досягти прогресу під час запланованих на листопад переговорів в Абу-Дабі.