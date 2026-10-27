Велика Британія надасть Україні додаткову підтримку на 10 мільярдів фунтів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, який повідомив, що Велика Британія надасть нашій країні додаткову фінансову підтримку на 10 мільярдів фунтів.

Із цих 10 мільярдів фунтів 7 мільярдів – економічна підтримка на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це додаткова допомога до тієї щорічної підтримки, яку Велика Британія надає Україні.

«Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вона повинна завершити.

Володимир Зеленський та Енді Бернем обговорили санкційну політику, і Велика Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад.

Президент подякував Великій Британії за незмінну сильну й лідерську підтримку.

«Вдячний Британії, вдячний Прем’єр-міністру Бернему та його команді, вдячний кожному й кожній у світі, хто розуміє, що варто бути з Україною, і це означає бути на правильній стороні історії», – зазначив Глава держави.