Операція «Велес» посилює наші позиції і демонструє росіянам, що й під Куп’янськом у них немає результату – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Була сьогодні доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Оболєнського та Павла Паліси про ще одну нашу активну операцію – операцію «Велес», яку «Хартія» робить на Куп’янському напрямку. На мій погляд, сильна операція – продумана, технологічна. Росіяни намагалися використати підземні газові труби, щоб просуватись повз наші позиції. Наші воїни повернули цю тактику проти росіян і надзвичайно успішно використали цю систему підземних комунікацій проти окупанта. Фактично це третя наша знакова операція в цьому році. Перша операція – ДШВ, дуже суттєва: більш ніж 800 квадратних кілометрів звільнили. Друга наша операція – це операція «Вівальді» на Донеччині, операція наша саме в тих районах, де в росіян було багато амбіцій, багато було у них планів, і багато було штурмів. Більш ніж 200 кілометрів звільнили хлопці. Третя операція – «Велес» від «Хартії», яка посилює наші позиції і демонструє росіянам, що й під Куп’янськом у них немає результату, який їм визначило їх політичне керівництво. Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни. Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших «петріотів» та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції. На жаль, є дуже суттєві обмеження в постачанні – і вони відкладені, ці пакети протиповітряної оборони. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які надають свою підтримку вчасно. Але є, на жаль, і затримки. І кожен чує, і кожен бачить, що проти російської балістики нам зараз складно захищатись. І ракет для «петріотів» передусім не вистачає. І тільки зараз у жовтні – за час із 14 жовтня – було вже кілька російських балістичних атак. Фактично за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області. Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. Завдання дуже складне. На жаль, є і жертви. Вчора російські ракети вдарили по території Торговельно-економічного університету в Києві – по кампусу, по парку поруч, по парку, який має назву «Кіото» на честь міста Кіото, міста – побратима Києва. Пошкоджені будинки, станція та лінії метро. Росіяни вдарили по Південному мосту в Києві – одній із важливих, дуже важливих логістичних артерій. І ця їхня ескалація проти нашої логістики, проти життя у містах триває вже не перший тиждень. Проти Києва, проти нашого Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова, проти Сум, проти Херсона. Важливо, щоб світ це бачив. Щоб наші партнери це бачили в Сполучених Штатах Америки, від яких залежить майже все із «петріотами». Щоб були відповіді і щоб були відповідні дозволи з Пентагону на постачання «петріотів». Також щодо наших партнерів у Європі. Цими днями ми стараємося зробити все можливе, щоб нові пакети підтримки були. І триває також координація з партнерами, щоб була дипломатія, щоб були зустрічі, зустрічі якнайшвидше. На листопад ми очікуємо тристоронній формат: українські, американські, російські представники. Важливо, щоб була й участь Європи в усіх дипломатичних рухах. Україна завжди наполягає, що Європа має бути присутньою, має бути учасницею рішень. І причому це стосується всіх у Європі. І щоб ніхто не був за бортом процесів. Я хочу подякувати кожному, хто активний, хто нам допомагає. Будуть найближчими тижнями наші нові комунікації із сильними європейськими країнами.

І сьогодні говорив з нашими партнерами, із лідерами Норвегії та Фінляндії після їхньої розмови з Путіним. Ми будемо в комунікації і з американською стороною. Треба захищати життя. Треба наближати мир. Треба так формувати політику щодо Росії, щоб у них виник інтерес до деескалаційних кроків. Без тиску миру не буває. Мир безсилим не приходить. Я хочу подякувати всім, хто працює на українську силу, хто воює заради України, воює так, що українська сила надихає світ.

Слава Україні!