Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень – звернення Президента
Відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень – звернення Президента

24 жовтня 2026 року - 15:55

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів першу розмову з новою Президенткою Естонії

26 жовтня 2026 року - 19:35

Президент обговорив зі Спікером Сеймасу Литви євроінтеграцію України та переговорний процес для досягнення миру

26 жовтня 2026 року - 18:58

Спільні інфраструктурні проєкти та європейська інтеграція: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

26 жовтня 2026 року - 18:41

Відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень – звернення Президента

24 жовтня 2026 року - 15:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Фінляндії
Зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Фінляндії

22 жовтня 2026 року - 22:05

Перейти до всіх галерей

Президент України провів першу розмову з новою Президенткою Естонії

26 жовтня 2026 року - 19:35

Президент України провів першу розмову з новою Президенткою Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новою Президенткою Естонії Юлле Мадісе.

Глава держави привітав Юлле Мадісе зі вступом на посаду. Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди бажає народу Естонії успіхів і досягнення всіх визначених цілей.

Президент подякував за дуже потрібні й правильні сигнали: підтримка з боку Естонії в усіх вимірах продовжуватиметься.

Глава держави розповів про деталі перемовин в Осло та комунікації з американською стороною за результатами їхньої зустрічі в Росії. Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч уже в листопаді, і важливо, щоб зустріч не відкладалась.

«Україна готова до перемовин у будь-який час, і наша позиція: чим швидше розпочнеться розмова, тим краще. Звичайно, як і Естонія та інші партнери, ми завжди виступаємо за присутність Європи в перемовинах. В усіх форматах, які можуть дати реальні рішення, має бути слово Європи», – зазначив Президент.

Лідери також обговорили наслідки російських ударів, зокрема по українській енергетиці та залізниці. За словами Глави держави, Росія цілеспрямовано намагається знищувати наші локомотиви, і тому будь-яка підтримка зі збільшенням відповідного рухомого складу буде дуже корисна.

Версія для друку