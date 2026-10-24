Президент України провів першу розмову з новою Президенткою Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новою Президенткою Естонії Юлле Мадісе.

Глава держави привітав Юлле Мадісе зі вступом на посаду. Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди бажає народу Естонії успіхів і досягнення всіх визначених цілей.

Президент подякував за дуже потрібні й правильні сигнали: підтримка з боку Естонії в усіх вимірах продовжуватиметься.

Глава держави розповів про деталі перемовин в Осло та комунікації з американською стороною за результатами їхньої зустрічі в Росії. Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч уже в листопаді, і важливо, щоб зустріч не відкладалась.

«Україна готова до перемовин у будь-який час, і наша позиція: чим швидше розпочнеться розмова, тим краще. Звичайно, як і Естонія та інші партнери, ми завжди виступаємо за присутність Європи в перемовинах. В усіх форматах, які можуть дати реальні рішення, має бути слово Європи», – зазначив Президент.

Лідери також обговорили наслідки російських ударів, зокрема по українській енергетиці та залізниці. За словами Глави держави, Росія цілеспрямовано намагається знищувати наші локомотиви, і тому будь-яка підтримка зі збільшенням відповідного рухомого складу буде дуже корисна.