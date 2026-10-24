Спільні інфраструктурні проєкти та європейська інтеграція: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Молдови Васілє Тофаном.

«Ми підтримуємо Молдову, ваш суверенітет, територіальну цілісність. Ми завжди раді допомогти й надати підтримку. У нас дуже хороші відносини та комунікація на рівні президентів», – наголосив Глава держави.

Васілє Тофан запевнив, що Молдова продовжує підтримувати Україну.

«Дякую вам за вашу стійкість і мужність. Ми дуже це цінуємо. Хочу, щоб ви знали: переважна більшість людей Молдови безмежно вдячна Україні та її воїнам за їхню відвагу», – сказав Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі обговорили євроінтеграцію, зокрема те, що Україна та Молдова мають продовжувати спільний рух до членства у Європейському Союзі. Будь-які спроби розділити процес євроінтеграції України та Молдови неприпустимі.

«Молдова та Україна точно сильніші, коли ми рухаємося разом у цьому напрямку. Важливо, щоб разом ми були й надалі, бо це справедливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Говорили й про ситуацію у Придністров’ї та відповідні безпекові виклики в регіоні, а також про військову співпрацю. Сьогодні прем’єр-міністри України та Молдови підписали угоду про військово-технічне співробітництво.

Окремий фокус – спільні інфраструктурні проєкти та інші домовленості. Президент наголосив, що Україна пропонує відновити «Шляхи солідарності», які дадуть змогу прискорити експорт наших товарів до інших країн Європи. Глава держави також подякував Молдові за підтримку «Вертикального газового коридору», зокрема за рішення надати знижку на транзит газу через Трансбалканський маршрут.

Крім того, ішлося про знижки на перевезення українських вантажів і підтримку водопостачання Молдови.