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Президент обговорив зі Спікером Сеймасу Литви євроінтеграцію України та переговорний процес для досягнення миру

26 жовтня 2026 року - 18:58

Президент обговорив зі Спікером Сеймасу Литви євроінтеграцію України та переговорний процес для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який уже втретє на цій посаді відвідує нашу країну.

Глава держави подякував Литовському народу за незмінно міцну й послідовну підтримку України.

«Ми дуже раді, що маємо такі відносини з вашою країною і що в нас є такі друзі, як Литва. Насамперед я хотів би подякувати Президенту Наусєді, Гітанасу, моєму великому другові. Ми вдячні, що ви тут, за цей сигнал підтримки», – зазначив Володимир Зеленський.

Детально обговорили євроінтеграцію України та пріоритети литовського головування в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

«Нам потрібно відкрити ще два кластери. Сподіваємося, що до кінця цього року це буде зроблено – загалом усі шість кластерів будуть відкриті – і ми перейдемо до діалогу з країнами-членами й будемо працювати над додатковими реформами, щоб закривати розділ за розділом», – наголосив Володимир Зеленський.

Юозас Олєкас зазначив: Литва розраховує, що початок її головування у Євросоюзі 1 січня 2027 року стане вікном можливостей для України, щоб рухатися вперед.

Президент також поінформував Спікера Сеймасу про зустрічі в Осло й ситуацію в переговорному процесі загалом. Україна розраховує, що тристороння зустріч американської, української та російської команд відбудеться вже на початку листопада. Глава держави акцентував, що з українського боку завжди є готовність зустрічатися і працювати оперативно над тими кроками, які дійсно можуть допомогти миру.

Крім того, говорили про безпекову ситуацію та комунікацію з партнерами у Європі.

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