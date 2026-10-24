Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень – звернення Президента
Відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень – звернення Президента

24 жовтня 2026 року - 15:55

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього дзвінка з російським очільником

27 жовтня 2026 року - 13:04

Президент України провів першу розмову з новою Президенткою Естонії

26 жовтня 2026 року - 19:35

Президент обговорив зі Спікером Сеймасу Литви євроінтеграцію України та переговорний процес для досягнення миру

26 жовтня 2026 року - 18:58

Спільні інфраструктурні проєкти та європейська інтеграція: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

26 жовтня 2026 року - 18:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Фінляндії
Зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Фінляндії

22 жовтня 2026 року - 22:05

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього дзвінка з російським очільником

27 жовтня 2026 року - 13:04

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього дзвінка з російським очільником

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та у продовження дискусій в Осло з представниками Америки, Європи й НАТО.

«Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль. Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», – зазначив Глава держави.

Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні української, американської та російської команд.

Президент України відзначив, що Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях.

Обговорили також різні формати взаємодії з партнерами у Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки.

«Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитися», – наголосив Володимир Зеленський.

Версія для друку