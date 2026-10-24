Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього дзвінка з російським очільником

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та у продовження дискусій в Осло з представниками Америки, Європи й НАТО.

«Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль. Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», – зазначив Глава держави.

Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні української, американської та російської команд.

Президент України відзначив, що Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях.

Обговорили також різні формати взаємодії з партнерами у Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки.

«Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитися», – наголосив Володимир Зеленський.