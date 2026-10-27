Українські аудіогіди запрацювали ще в чотирьох культурних та історичних пам’ятках світу – Олена Зеленська

Колекція україномовних аудіогідів поповнилася чотирма новими. Вони запрацювали в Музеї Американської революції, музеї делфтської кераміки Royal Delft, Музеї Грюнвальдської битви та Пальмському кафедральному соборі Святої Марії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

У Філадельфії україномовний супровід створили спеціально для виставки «Подорож Декларації». Серед її експонатів – Акт проголошення незалежності України, який ухвалила Верховна Рада 24 серпня 1991 року.

«Понад два століття Декларація незалежності США надихала інші народи. Її головний принцип – рівність людей і їхнє невід’ємне право на життя, свободу та прагнення щастя – сьогодні втілюють захисники України. Бо саме це ми й обороняємо: право бути собою і бути вільними на своїй землі», – зазначила перша леді.

Ще один україномовний аудіогід доступний тепер у нідерландському музеї Royal Delft. Це єдина з понад 30 делфтських керамічних фабрик XVII століття, яка працює досі.

У зверненні до нідерландських партнерів Олена Зеленська подякувала генеральному директорові Royal Delft Хесселу Хукстрі та всій команді музею, а також наголосила на значенні культури для українців під час війни.

«Це велика солідарність із нами й нашими традиційними керамічними промислами, які є майже в кожному регіоні України. Чимало таких виробництв – на прифронтових територіях. І дуже боляче бачити розтрощеними речі, створені, щоб радувати людей. Але майстри не припиняють роботи. Це опір краси, майстерності й творення агресії та руйнуванню. Навіть тендітна кераміка сьогодні протистоїть злу», – наголосила Олена Зеленська.

У День української писемності та мови українська зазвучала й у Музеї Грюнвальдської битви в польському Стембарку. Дружина Президента України нагадала, що в Грюнвальдській битві 1410 року брали участь предки обох народів: король Ягайло привів на поле бою львівську та подільські хоругви, а князь Вітовт – хоругви з Києва, Луцька, Чернігова.

«Історія вчить, що великі битви виграються лише разом, спільними зусиллями. І спільними мовами, бо на Грюнвальдському полі їх було багато, зокрема й прадавня українська. І зараз символічно та справедливо, що сучасна українська мова серед інших розповідатиме історію цієї битви», – зазначила перша леді.

Також екскурсія українською тепер доступна в одному з найвищих готичних храмів світу – Пальмському кафедральному соборі Святої Марії (Іспанія).

Олена Зеленська подякувала посольствам, консульствам і громадам у США, Нідерландах, Польщі та Іспанії, а також усім партнерам у 59 країнах, які вже долучилися до проєкту. Зараз колекція українських аудіоекскурсій у музеях, палацах і заповідниках світу налічує 134 гіди.

«Мета цих гідів – щоб хоч би де опинилися, українці могли почути важливі речі рідною мовою, а вона звучала вільно, нарівні з іншими мовами світу», – підсумувала дружина Президента.