Володимир Зеленський і Роб Єттен зустрілися з представниками українського й нідерландського бізнесу

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен провели зустріч із представниками українського та нідерландського бізнесу з галузей оборони, енергетики та програмного забезпечення.

Також до зустрічі в онлайн-режимі долучилися команди двох країн із Києва, де сьогодні з візитом перебуває міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Шурд Шурдсма.

«Дуже дякую, шановний Прем’єр-міністре, наші міністри, представники наших бізнесів. Це дуже цікаво, що міністр Нідерландів зараз в Україні, у нашій столиці, а ми тут, у Нідерландах. Важливо, що наші бізнеси працюють разом. Ми розраховуємо на вас, на наші відносини. І ми довіряємо одне одному. Звісно, коли війна закінчиться, ми чекатимемо на нідерландський бізнес в Україні, щоб відновлювати нашу країну. Ми дуже відкриті до цього. Дякую за можливість поговорити й за цей новий формат комунікації», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що це одна з ключових частин двосторонніх відносин України та Нідерландів.

«Щоб усі політичні домовленості продовжувалися реальними економічними результатами на рівні компаній із наших країн, щоб було економічне зростання, щоб були робочі місця в Україні та Нідерландах», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити практичну економічну співпрацю. Обговорили оборонні виробництва, спільні технологічні та енергетичні проєкти й промисловий розвиток.

Окрему увагу приділили розвитку супутникових технологій і протиповітряної оборони. Обидві команди мають опрацювати проєкт у галузі ППО Bliksem. Відповідна робота вже почалася.

«Ми переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалося, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові технологічні, соціальні позитивні результати», – сказав Глава держави.

Представники нідерландського бізнесу розповіли про те, у яких сферах уже допомагають українцям проходити через усі виклики цієї війни, та запропонували нові формати підтримки. Вони висловили повну підтримку Україні та подякували за захист спільних європейських цінностей.