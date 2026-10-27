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Президент України провів зустріч із Королем Нідерландів Віллемом-Александром

28 жовтня 2026 року - 20:35

Президент України провів зустріч із Королем Нідерландів Віллемом-Александром

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Глава держави подякував Його Величності та Нідерландам за те, що ця країна є одним із найбільш близьких і надійних партнерів України. Президент наголосив, що ми цінуємо всю надану допомогу. Важливо, що є впевненість у тому, що підтримка наших людей триватиме.

Володимир Зеленський розповів про умови, у яких живуть українці під російськими ударами ракетами й дронами. Саме тому швидкість у реалізації всіх рішень, які допомагають нам захищати життя, зокрема щодо ППО, зараз особливо важлива.

Президент також поінформував про дипломатичну роботу з партнерами для досягнення миру, зокрема про підготовку до тристоронньої зустрічі на рівні технічних команд України, США й Росії в листопаді. Глава держави акцентував: важливо, щоб вона принесла конкретні результати та заклала основу для подальшої зустрічі на рівні лідерів.

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Робочий візит Президента України до Нідерландів

28 жовтня 2026 року - 17:23
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