Держава продовжить підтримку пластового руху в Україні – Кирило Буданов

Держава продовжить підтримку в Україні пластового руху, який має розширювати свій вплив у громадах та українській діаспорі й залучати якомога більше дітей і молоді. Про це сказав керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час відкриття пластового року у Києві.

Кирило Буданов привітав «Пласт» з відкриттям нового року та наголосив, що пластовий рух завжди демонстрував любов до України та формував у молоді такі важливі риси характеру, як самостійність, організованість і повагу до дружби.

«Дружба в пластових таборах супроводжує людину десятиліттями і залишається на все життя. Це дуже близько мені, і сьогодні я на власні очі переконався: ця школа працює і ця школа дійсно дієва», – наголосив керівник Офісу Президента.

Кирило Буданов зауважив, що Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив концепцію розвитку пластового руху до 2035 року.

«Вірю, попереду нові осередки в українських громадах і в діаспорі, більше можливостей для тисяч дітей. “Пласт” умів виховувати українців навіть у часи, коли за це переслідували і забороняли їхню діяльність. Уявіть, на що здатний буде тепер, коли держава почала цю підтримку», – наголосив він.

Кирило Буданов відзначив представників «Пласту» грамотами Офісу Президента України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зауважила, що «Пласт» має стати масовою організацією, яка буде доступною для дітей у містах та громадах, а також у прифронтових регіонах і за кордоном.

«Однак держава не повинна перетворювати “Пласт” на державну структуру. Його сила – у самоврядності, добровільності й у живій спільноті. Наше завдання – допомогти “Пласту” розширюватись, підтримувати виховників, табори й осередки, сприяти співпраці, відкривати для “Пласту” більше можливостей», – наголосила вона.